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https://arabic.sputniknews.com/20220812/أوكرانيا-تعاني-من-صداع-بسبب-رواتب-عسكرييها-1066349855.html
أوكرانيا تعاني من "صداع" بسبب رواتب عسكرييها
أوكرانيا تعاني من "صداع" بسبب رواتب عسكرييها
قالت وسائل إعلام غربية إن السلطات الأوكرانية تواجه صعوبة كبيرة في العثور على موارد مالية لدفع رواتب عناصر القوات المسلحة الأوكرانية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T18:49+0000
2022-08-12T18:49+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، إن "السبب في ذلك هو الفجوة بين الإنفاق الدفاعي والتخفيضات الضريبية.وفي الوقت نفسه، يمكن أن يغطي مستوى الإيرادات الضريبية 40% فقط من الإنفاق الحكومي.وصرّح فلاديمير زيلينسكي، في 5 أغسطس/آب، بأن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (نحو 8.2 مليار دولار). وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تلغرام: "لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ".
https://arabic.sputniknews.com/20220804/منظمة-العفو-الدولية-تدين-الجيش-الأوكراني-لتعريضه-المدنيين-للخطر-1066010183.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أوكرانيا تعاني من "صداع" بسبب رواتب عسكرييها

18:49 GMT 12.08.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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قالت وسائل إعلام غربية إن السلطات الأوكرانية تواجه صعوبة كبيرة في العثور على موارد مالية لدفع رواتب عناصر القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، إن "السبب في ذلك هو الفجوة بين الإنفاق الدفاعي والتخفيضات الضريبية.
ويجبر نقص التمويل البنك المركزي الأوكراني على طباعة أموال جديدة باستمرار، مما يؤدي إلى التضخم وضعف العملة الوطنية (الغريفنيا).
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يغطي مستوى الإيرادات الضريبية 40% فقط من الإنفاق الحكومي.
منظمة العفو الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
منظمة العفو الدولية تدين الجيش الأوكراني لتعريضه المدنيين للخطر
4 أغسطس, 18:49 GMT

ونقلت الصحيفة عن وزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو، قوله: "كل يوم وليلة صداع مستمر بسبب هذا".

وصرّح فلاديمير زيلينسكي، في 5 أغسطس/آب، بأن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (نحو 8.2 مليار دولار).
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تلغرام: "لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ".
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