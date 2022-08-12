https://arabic.sputniknews.com/20220812/أوكرانيا-تناشد-العرب-الدعم-في-وقت-أيدت-فيه-العملية-الإسرائيلية-في-غزة-1066324800.html

أوكرانيا تناشد العرب الدعم في وقت أيدت فيه العملية الإسرائيلية في غزة

أوكرانيا تناشد العرب الدعم في وقت أيدت فيه العملية الإسرائيلية في غزة

دعا مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T08:13+0000

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أخبار أوكرانيا

إسرائيل

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وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن ماكسيم طالب الدول العربية، من خلال كلمة وجهها عن بعد خلال اجتماع طارىء على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة العربية بطلب من أوكرانيا، بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأكد المبعوث الأوكراني أن "بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق"، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.وأوضح المبعوث الأوكراني رؤية بلاده في كثير من قضايا المنطقة، حيث شدد على أن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل، لافتا إلى أنه "لا بد أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".هذا وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، حيث عبر عن دعمه لتل أبيب في عدوانها الأخير على غزة، مؤكدا تضامن بلاده معها.وأردف السفير الأوكراني، في تصريحات سبقت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي: "بصفتي أوكرانيّاً تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي. لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل إنهاء التصعيد قريباً".

https://arabic.sputniknews.com/20220811/مبعوث-أوكرانيا-الخاص-للشرق-الأوسط-يدعو-الدول-العربية-إلى-الانضمام-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1066285947.html

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