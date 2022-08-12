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https://arabic.sputniknews.com/20220812/أوكرانيا-تناشد-العرب-الدعم-في-وقت-أيدت-فيه-العملية-الإسرائيلية-في-غزة-1066324800.html
أوكرانيا تناشد العرب الدعم في وقت أيدت فيه العملية الإسرائيلية في غزة
أوكرانيا تناشد العرب الدعم في وقت أيدت فيه العملية الإسرائيلية في غزة
دعا مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:13+0000
2022-08-12T08:13+0000
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن ماكسيم طالب الدول العربية، من خلال كلمة وجهها عن بعد خلال اجتماع طارىء على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة العربية بطلب من أوكرانيا، بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأكد المبعوث الأوكراني أن "بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق"، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.وأوضح المبعوث الأوكراني رؤية بلاده في كثير من قضايا المنطقة، حيث شدد على أن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل، لافتا إلى أنه "لا بد أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".هذا وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، حيث عبر عن دعمه لتل أبيب في عدوانها الأخير على غزة، مؤكدا تضامن بلاده معها.وأردف السفير الأوكراني، في تصريحات سبقت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي: "بصفتي أوكرانيّاً تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي. لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل إنهاء التصعيد قريباً".
https://arabic.sputniknews.com/20220811/مبعوث-أوكرانيا-الخاص-للشرق-الأوسط-يدعو-الدول-العربية-إلى-الانضمام-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1066285947.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل

أوكرانيا تناشد العرب الدعم في وقت أيدت فيه العملية الإسرائيلية في غزة

08:13 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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دعا مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن ماكسيم طالب الدول العربية، من خلال كلمة وجهها عن بعد خلال اجتماع طارىء على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة العربية بطلب من أوكرانيا، بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأكد المبعوث الأوكراني أن "بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق"، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.
الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بناء على طلب من أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط يدعو الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا
أمس, 10:06 GMT
وأوضح المبعوث الأوكراني رؤية بلاده في كثير من قضايا المنطقة، حيث شدد على أن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل، لافتا إلى أنه "لا بد أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".
هذا وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، حيث عبر عن دعمه لتل أبيب في عدوانها الأخير على غزة، مؤكدا تضامن بلاده معها.
وأردف السفير الأوكراني، في تصريحات سبقت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي: "بصفتي أوكرانيّاً تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي. لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل إنهاء التصعيد قريباً".
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