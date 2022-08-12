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https://arabic.sputniknews.com/20220812/أول-قطار-صيني-معلق-في-الهواء-بمغناطيس-يمكنه-البقاء-في-السماء-بلا-كهرباء-1066334132.html
أول قطار صيني معلق في الهواء بمغناطيس... يمكنه البقاء في السماء بلا كهرباء
أول قطار صيني معلق في الهواء بمغناطيس... يمكنه البقاء في السماء بلا كهرباء
نجحت الصين في بناء أول قطار مغناطيسي معلق في الهواء بفضل مغناطيس دائم بإمكانه الحفاظ على القطار "في السماء"، حتى من دون تيار كهربائي. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
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وتم إنشاء السكك الحديدية التجريبية التي يبلغ طولها 800 متر باستخدام مواد مغناطيسات قوية تحتوي على عناصر أرضية نادرة، لإنتاج قوة رفع قوية بما يكفي لحمل قطار في الهواء، وبداخله 88 راكبا.وعلى عكس معظم القطارات المغناطيسية، يعمل هذا القطار على ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الأرض.ولا يوجد اتصال مادي مع السكة حيث يتحرك القطار أسفل السكة بسرعة 80 كم/ ساعة.وفقًا للباحثين في جامعة Jiangxi للعلوم والتكنولوجيا، فإنه في ظل ظروف التعويم الحر وغياب الاحتكاك، لا يلزم سوى كمية صغيرة من الكهرباء لدفع القطار.
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نادي الفيديو, الصين

أول قطار صيني معلق في الهواء بمغناطيس... يمكنه البقاء في السماء بلا كهرباء

11:13 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 11:19 GMT 12.08.2022)
© AP Photo / Andy Wongقطار فائق السرعة في الصين
قطار فائق السرعة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
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نجحت الصين في بناء أول قطار مغناطيسي معلق في الهواء بفضل مغناطيس دائم بإمكانه الحفاظ على القطار "في السماء"، حتى من دون تيار كهربائي.
وتم إنشاء السكك الحديدية التجريبية التي يبلغ طولها 800 متر باستخدام مواد مغناطيسات قوية تحتوي على عناصر أرضية نادرة، لإنتاج قوة رفع قوية بما يكفي لحمل قطار في الهواء، وبداخله 88 راكبا.
وعلى عكس معظم القطارات المغناطيسية، يعمل هذا القطار على ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الأرض.
ولا يوجد اتصال مادي مع السكة حيث يتحرك القطار أسفل السكة بسرعة 80 كم/ ساعة.
وفقًا للباحثين في جامعة Jiangxi للعلوم والتكنولوجيا، فإنه في ظل ظروف التعويم الحر وغياب الاحتكاك، لا يلزم سوى كمية صغيرة من الكهرباء لدفع القطار.
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