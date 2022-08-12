https://arabic.sputniknews.com/20220812/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يلقي-قنابل-مضيئة-في-أجواء-بلدة-الحميدية-السورية--1066351477.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع مراقبة لـ"حزب الله" في القنيطرة السورية
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع مراقبة لـ"حزب الله" في القنيطرة السورية
تحدثت وسائل إعلام سورية عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T20:15+0000
2022-08-12T20:15+0000
2022-08-12T20:24+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272678_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_54948c909c0239ae5df0236c43ea8cdb.jpg
وذكرت إذاعة "شام إف إم" عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".ونقل موقع "النشرة" عن "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم موقعا سوريا في القنيطرة كان حزب الله يستخدمه للمراقبة".واستهدفت إسرائيل، اليوم الجمعة في 12 أغسطس/آب، بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا.وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.وتقع بلدة الحميدية في ريف القنيطرة 7 كيلومترات غرب القنيطرة، وتعمل الغالبية الساحقة من سكانها في الزراعة وتربية الماشية.وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272678_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_de40612c42a8d1d364ad595ba6c31d51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, إسرائيل
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع مراقبة لـ"حزب الله" في القنيطرة السورية
20:15 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
تحدثت وسائل إعلام سورية عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.
وذكرت إذاعة "شام إف إم" عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".
ونقل موقع "النشرة
" عن "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم موقعا سوريا في القنيطرة كان حزب الله يستخدمه للمراقبة".
واستهدفت إسرائيل، اليوم الجمعة في 12 أغسطس/آب، بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.
وتقع بلدة الحميدية
في ريف القنيطرة 7 كيلومترات غرب القنيطرة، وتعمل الغالبية الساحقة من سكانها في الزراعة وتربية الماشية.
وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".