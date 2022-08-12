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https://arabic.sputniknews.com/20220812/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يلقي-قنابل-مضيئة-في-أجواء-بلدة-الحميدية-السورية--1066351477.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع مراقبة لـ"حزب الله" في القنيطرة السورية
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع مراقبة لـ"حزب الله" في القنيطرة السورية
تحدثت وسائل إعلام سورية عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T20:15+0000
2022-08-12T20:24+0000
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وذكرت إذاعة "شام إف إم" عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".ونقل موقع "النشرة" عن "إذاعة ​الجيش الإسرائيلي"​، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم موقعا سوريا في ​القنيطرة​ كان ​حزب الله​ يستخدمه للمراقبة".واستهدفت إسرائيل، اليوم الجمعة في 12 أغسطس/آب، بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا.وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.وتقع بلدة الحميدية في ريف القنيطرة 7 كيلومترات غرب القنيطرة، وتعمل الغالبية الساحقة من سكانها في الزراعة وتربية الماشية.وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".
إسرائيل
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, إسرائيل

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع مراقبة لـ"حزب الله" في القنيطرة السورية

20:15 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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تحدثت وسائل إعلام سورية عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.
وذكرت إذاعة "شام إف إم" عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".
ونقل موقع "النشرة" عن "إذاعة ​الجيش الإسرائيلي"​، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم موقعا سوريا في ​القنيطرة​ كان ​حزب الله​ يستخدمه للمراقبة".
واستهدفت إسرائيل، اليوم الجمعة في 12 أغسطس/آب، بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.
وتقع بلدة الحميدية في ريف القنيطرة 7 كيلومترات غرب القنيطرة، وتعمل الغالبية الساحقة من سكانها في الزراعة وتربية الماشية.
وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".
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