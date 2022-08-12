https://arabic.sputniknews.com/20220812/إقليم-ستافروبول-الروسي-يصدر-لحوم-الدجاج-إلى-البحرين-وقطر-لأول-مرة-1066336170.html

إقليم ستافروبول الروسي يصدر لحوم الدجاج إلى البحرين وقطر لأول مرة

إقليم ستافروبول الروسي يصدر لحوم الدجاج إلى البحرين وقطر لأول مرة

أعلن دينيس بوليوبين، رئيس لجنة المنطقة المعنية بالأغذية والصناعات التحويلية والتجارة والترخيص، أنه لأول مرة، قام المنتجون في إقليم ستافروبول بتصدير لحوم الدجاج... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T12:13+0000

2022-08-12T12:13+0000

2022-08-12T12:13+0000

اقتصاد

روسيا

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وكتب على تلغرام: "نجح منتجو لحوم الدجاج في ستافروبول في التجارة مع ما يقرب من ثلث دول العالم. وأكبر مستوردي لحوم الدجاج لدينا هم المملكة العربية السعودية والصين والإمارات العربية المتحدة. ولأول مرة هذا العام، تم التسليم إلى البحرين وقطر أيضًا. في عام 2022، كان عدد كبير من الدول المستوردة من إفريقيا: موزمبيق وكينيا وأنغولا والكونغو والغابون وغانا وغينيا الاستوائية. يتم تسليم المنتجات هناك عن طريق الجو، عبر مطار اسطنبول".وأضاف: "في النصف الأول من عام 2022، تم إنتاج حوالي 172000 طن من لحوم الدواجن في إقليم ستافروبول. وهذا يتوافق مع مستوى العام الماضي. حاليًا، يتجاوز الإنتاج الفعلي للحوم الدجاج في المنطقة، باستثناء الصادرات، معايير الاستهلاك الموصى بها للإنتاج مرتين تقريبًا، مما يجعل من الممكن ضمان الاحتياجات المحلية للسكان، وأيضًا إمدادات للتصدير. اليوم، تحتل منتجات الدواجن المحلية ما لا يقل عن 70 ٪ في القطاع على أرفف المتاجر في المنطقة".وأكد أنه يجري تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال تصنيع لحوم الدواجن في إقليم ستافروبول. ستبلغ الاستثمارات أكثر من ملياري روبل، وسيتم توفير حوالي 400 فرصة عمل، وستزيد قدرات المعالجة بأكثر من 120 ألف طن سنويًا.

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اقتصاد, روسيا