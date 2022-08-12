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https://arabic.sputniknews.com/20220812/احتياطيات-تركيا-الأجنبية-تقفز-بأكبر-وتيرة-في-عام-وتكنهات-بتحويلات-روسية-كبيرة-1066349077.html
احتياطيات تركيا الأجنبية تقفز بأكبر وتيرة في عام... وتكنهات بتحويلات روسية ضخمة
احتياطيات تركيا الأجنبية تقفز بأكبر وتيرة في عام... وتكنهات بتحويلات روسية ضخمة
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتركيا بأكبر قدر في عام إلى ما يقرب من 109 مليارات دولار بعد تحويلات مالية من روسيا لبناء محطة للطاقة النووية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T17:59+0000
2022-08-12T18:11+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 7.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس/ آب، وهي أكبر زيادة في 12 شهرا، وفقا لبيانات من السلطة النقدية.وشكّل النقد الأجنبي 6.7 مليار دولار من تلك الزيادة وكانت البقية من الذهب، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات البنك المركزي التركي.الزيادة التي استمرت أسبوعين في حيازات تركيا السيادية منذ تحدث وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي عن التحويلات الضخمة من الخارج تجاوزت الآن 10 مليارات دولار.من المحتمل أن تكون روسيا مصدرا محتملا، حيث أخبر المسؤولون الأتراك "بلومبيرغ"، الشهر الماضي، أن شركة "روساتوم" كانت بصدد تحويل 15 مليار دولار إلى شركة فرعية مقرها تركيا لبناء محطة أكويو النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بقيمة 20 مليار دولار.قال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي في تقرير، نقلا عن بيانات رسمية من المنظم المصرفي، إن ودائع العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في تركيا ارتفعت بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ويرجح أن يكون ذلك نتيجة للتحويلات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/روساتوم-تبدأ-بناء-أساسات-منشآت-الضخ-لمحطة-الطاقة-النووية-في-تركيا-1053774697.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا

احتياطيات تركيا الأجنبية تقفز بأكبر وتيرة في عام... وتكنهات بتحويلات روسية ضخمة

17:59 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 18:11 GMT 12.08.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتركيا بأكبر قدر في عام إلى ما يقرب من 109 مليارات دولار بعد تحويلات مالية من روسيا لبناء محطة للطاقة النووية.
ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 7.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس/ آب، وهي أكبر زيادة في 12 شهرا، وفقا لبيانات من السلطة النقدية.
وشكّل النقد الأجنبي 6.7 مليار دولار من تلك الزيادة وكانت البقية من الذهب، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات البنك المركزي التركي.
مفاعل أكويو للطاقة النووية في تركيا روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
"روساتوم" تبدأ بناء أساسات منشآت الضخ لمحطة الطاقة النووية في تركيا
10 ديسمبر 2021, 10:45 GMT
الزيادة التي استمرت أسبوعين في حيازات تركيا السيادية منذ تحدث وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي عن التحويلات الضخمة من الخارج تجاوزت الآن 10 مليارات دولار.
من المحتمل أن تكون روسيا مصدرا محتملا، حيث أخبر المسؤولون الأتراك "بلومبيرغ"، الشهر الماضي، أن شركة "روساتوم" كانت بصدد تحويل 15 مليار دولار إلى شركة فرعية مقرها تركيا لبناء محطة أكويو النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بقيمة 20 مليار دولار.
قال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي في تقرير، نقلا عن بيانات رسمية من المنظم المصرفي، إن ودائع العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في تركيا ارتفعت بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ويرجح أن يكون ذلك نتيجة للتحويلات الروسية.
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