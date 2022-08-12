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https://arabic.sputniknews.com/20220812/استطلاع-رأي-58-من-الألمان-غير-راضين-عن-أداء-حكومتهم-فيما-يتعلق-بارتفاع-الأسعار-1066330786.html
استطلاع رأي: 58% من الألمان غير راضين عن أداء حكومتهم فيما يتعلق بارتفاع الأسعار
استطلاع رأي: 58% من الألمان غير راضين عن أداء حكومتهم فيما يتعلق بارتفاع الأسعار
كشف استطلاع رأي جديد أجرته محطة "ZDF" أن معظم الألمان يرون أن جهود حكومة بلادهم غير كافية لإغاثة السكان من موجات ارتفاع الأسعار. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:10+0000
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سبوتنيك. ووفقا لاستطلاع الباروميتر السياسي، انتقد 58% من المستطلعين الحكومة الفيدرالية لأنها لم تفعل سوى القليل "لتخفيف العبء عن المواطنين" وسط ارتفاع الأسعار، فيما أبدى 30% آخرون رضاهم عن سياسات الحكومة في مواجهة الأزمة، وأشار 5% إلى أن إجراءات الدعم الحكومي الحالية مبالغ فيها.ورفضت الغالبية العظمى من مؤيدي حزب البديل اليميني من أجل ألمانيا (80%) واليسار (71%) رفضوا نقص تدابير الإغاثة الحكومية، وتبنى نفس الرأي أنصار الحزب الديمقراطي الحر (60%).وشكك 40% من المشاركين في الاستطلاع في وضعهم الاقتصادي، وتوقعوا أن يتدهور في غضون عام.، كما أعرب 49% ممن شملهم الاستطلاع عن رأيهم بأن وضعهم الاقتصادي سيبقى على حاله واعتقد أقل من 10% تعتقد أنهم سيكونون أفضل حالًا في غضون عام.يذكر أن محطة "ZDF" استطلعت آراء 1400شخص في سن الانتخاب، وأجرتا الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب، مع هامش خطأ لا يتجاوز 2-3 %.
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استطلاع رأي: 58% من الألمان غير راضين عن أداء حكومتهم فيما يتعلق بارتفاع الأسعار

10:10 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / John Macdougallأولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا، ألمانيا 8 ديسمبر 2021
أولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا، ألمانيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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كشف استطلاع رأي جديد أجرته محطة "ZDF" أن معظم الألمان يرون أن جهود حكومة بلادهم غير كافية لإغاثة السكان من موجات ارتفاع الأسعار.
سبوتنيك. ووفقا لاستطلاع الباروميتر السياسي، انتقد 58% من المستطلعين الحكومة الفيدرالية لأنها لم تفعل سوى القليل "لتخفيف العبء عن المواطنين" وسط ارتفاع الأسعار، فيما أبدى 30% آخرون رضاهم عن سياسات الحكومة في مواجهة الأزمة، وأشار 5% إلى أن إجراءات الدعم الحكومي الحالية مبالغ فيها.
ورفضت الغالبية العظمى من مؤيدي حزب البديل اليميني من أجل ألمانيا (80%) واليسار (71%) رفضوا نقص تدابير الإغاثة الحكومية، وتبنى نفس الرأي أنصار الحزب الديمقراطي الحر (60%).
وشكك 40% من المشاركين في الاستطلاع في وضعهم الاقتصادي، وتوقعوا أن يتدهور في غضون عام.، كما أعرب 49% ممن شملهم الاستطلاع عن رأيهم بأن وضعهم الاقتصادي سيبقى على حاله واعتقد أقل من 10% تعتقد أنهم سيكونون أفضل حالًا في غضون عام.
يذكر أن محطة "ZDF" استطلعت آراء 1400شخص في سن الانتخاب، وأجرتا الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب، مع هامش خطأ لا يتجاوز 2-3 %.
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