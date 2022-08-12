https://arabic.sputniknews.com/20220812/الأردن-يعرب-عن-تضامنه-المطلق-مع-السعودية-بعد-حادث-تفجير-إرهابي-لنفسه-1066346762.html

الأردن يعرب عن تضامنه المطلق مع السعودية بعد حادث تفجير إرهابي لنفسه

الأردن يعرب عن تضامنه المطلق مع السعودية بعد حادث تفجير إرهابي لنفسه

علّق الأردن، اليوم الجمعة، على مقتل إرهابي فجّر نفسه بحزام ناسف بعد محاصرته في جدة في المملكة ‏العربية السعودية.‏ 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T16:09+0000

2022-08-12T16:09+0000

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وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها عن "تضامنها ووقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، ووقوفها إلى جانبها في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين".كما أشادت الوزارة "بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية للتصدي بعزيمة وحزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار السعودية، وآخرها العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية لإلقاء القبض على مطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن السعودي بإصابات مختلفة".وختمت وزارة الخارجية الأردنية بيانها بتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت رئاسة أمن الدولة في بيان إن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية لتعقب أحد المطلوبين أمنيا منذ 7 سنوات.وأضاف البيان أن "الإرهابي الذي تم رصده يدعى عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري".وأوضح أنه تم رصد وجوده عند الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الماضي، في حي السامر في محافظة جدة.وأشار البيان إلى أنه عند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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