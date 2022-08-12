عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/الأردن-يعرب-عن-تضامنه-المطلق-مع-السعودية-بعد-حادث-تفجير-إرهابي-لنفسه-1066346762.html
الأردن يعرب عن تضامنه المطلق مع السعودية بعد حادث تفجير إرهابي لنفسه
الأردن يعرب عن تضامنه المطلق مع السعودية بعد حادث تفجير إرهابي لنفسه
علّق الأردن، اليوم الجمعة، على مقتل إرهابي فجّر نفسه بحزام ناسف بعد محاصرته في جدة في المملكة ‏العربية السعودية.‏ 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T16:09+0000
2022-08-12T16:09+0000
أخبار الأردن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054442310_0:274:2828:1865_1920x0_80_0_0_c94b96dcba0e7d2f7f7aa2c3385cbc19.jpg
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها عن "تضامنها ووقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، ووقوفها إلى جانبها في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين".كما أشادت الوزارة "بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية للتصدي بعزيمة وحزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار السعودية، وآخرها العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية لإلقاء القبض على مطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن السعودي بإصابات مختلفة".وختمت وزارة الخارجية الأردنية بيانها بتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت رئاسة أمن الدولة في بيان إن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية لتعقب أحد المطلوبين أمنيا منذ 7 سنوات.وأضاف البيان أن "الإرهابي الذي تم رصده يدعى عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري".وأوضح أنه تم رصد وجوده عند الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الماضي، في حي السامر في محافظة جدة.وأشار البيان إلى أنه عند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
https://arabic.sputniknews.com/20200414/قوات-الأمن-السعودية-تجهض-محاولة-تهريب-شخصا-فيديو-وصور-1045162216.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054442310_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_a6c86f3bec8f5f5a628c9abd35832ac3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

الأردن يعرب عن تضامنه المطلق مع السعودية بعد حادث تفجير إرهابي لنفسه

16:09 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEأفراد من الشرطة السعودية
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
أفراد من الشرطة السعودية
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
علّق الأردن، اليوم الجمعة، على مقتل إرهابي فجّر نفسه بحزام ناسف بعد محاصرته في جدة في المملكة ‏العربية السعودية.‏
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها عن "تضامنها ووقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، ووقوفها إلى جانبها في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين".
كما أشادت الوزارة "بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية للتصدي بعزيمة وحزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار السعودية، وآخرها العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية لإلقاء القبض على مطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن السعودي بإصابات مختلفة".
وختمت وزارة الخارجية الأردنية بيانها بتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.
وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت رئاسة أمن الدولة في بيان إن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية لتعقب أحد المطلوبين أمنيا منذ 7 سنوات.
حظر التجول في السعودية بسبب فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2020
قوات الأمن السعودية تجهض محاولة تهريب شخص... فيديو
14 أبريل 2020, 09:06 GMT
وأضاف البيان أن "الإرهابي الذي تم رصده يدعى عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري".
وأوضح أنه تم رصد وجوده عند الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الماضي، في حي السامر في محافظة جدة.
وأشار البيان إلى أنه عند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала