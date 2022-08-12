https://arabic.sputniknews.com/20220812/الأرصاد-السعودية-تحذر-من-أمطار-رعدية-على-مكة-والمدينة-1066324335.html
الأرصاد السعودية تحذر من "أمطار رعدية" على مكة والمدينة
الأرصاد السعودية تحذر من "أمطار رعدية" على مكة والمدينة
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية، على بعض المناطق منها مكة والمدينة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:53+0000
2022-08-12T07:53+0000
2022-08-12T07:53+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان أصدره المركز ونشرته جريدة "المدينة" السعودية، فقد أكد أن تلك الأمطار تتراوح حالتها بين متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول.وأشار البيان إلى ان تلك الأمطار سيصحبها كذلك نشاط في الرياح السطحية يثير الأتربة والغبار.وأوضح أن هذه الأجواء ستكون في مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، وحائل، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.وعن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، اوضح أنها "شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة وتصل سرعتها على الجزئيين الأوسط والجنوبي إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/السعودية-أمطار-رعدية-ورياح-نشطة-مثيرة-للأتربة-في-مناطق-عدة--1065832596.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
الأرصاد السعودية تحذر من "أمطار رعدية" على مكة والمدينة
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حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية، على بعض المناطق منها مكة والمدينة.
ووفقا لبيان أصدره المركز ونشرته جريدة
"المدينة" السعودية، فقد أكد أن تلك الأمطار تتراوح حالتها بين متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول.
وأشار البيان إلى ان تلك الأمطار سيصحبها كذلك نشاط في الرياح
السطحية يثير الأتربة والغبار.
وأوضح أن هذه الأجواء ستكون في مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، وحائل، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
كما حذر بيان المركز من أن يؤدي نشاط الغبار إلى الحد من الرؤية الأفقية، "على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولايستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة".
وعن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، اوضح أنها "شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة وتصل سرعتها على الجزئيين الأوسط
والجنوبي إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي".