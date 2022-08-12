https://arabic.sputniknews.com/20220812/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-اليوم-1066328263.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس اليوم
الأرصاد المصرية تحذر من طقس اليوم
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس اليوم الجمعة، إذ تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها وتصل إلى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و43 درجة على... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T09:47+0000
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وأعلنت الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع فى نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، الأمر الذي يزيد من درجة الحرارة المحسوسة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.كما رصدت الأقمار الصناعية الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوبي البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.وناشدت الأرصاد الجوية، قائدي السيارات والمسافرين على الطرق بتوخى الحذر والقيادة بهدوء والالتزام بالسرعات المحددة أثناء القيادة، لانتشار الشبورة المائية التى قد تعيق من الرؤية وحرصا على سلامة المارة والركاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/الأرصاد-السعودية-تحذر-من-أمطار-رعدية-على-مكة-والمدينة-1066324335.html
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الأرصاد المصرية تحذر من طقس اليوم
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس اليوم الجمعة، إذ تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها وتصل إلى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و43 درجة على محافظات جنوب الصعيد.
وأعلنت الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع فى نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، الأمر الذي يزيد من درجة الحرارة المحسوسة، بحسب صحيفة
"المصري اليوم".
ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.
كما رصدت الأقمار الصناعية الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوبي البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وناشدت الأرصاد الجوية
، قائدي السيارات والمسافرين على الطرق بتوخى الحذر والقيادة بهدوء والالتزام بالسرعات المحددة أثناء القيادة، لانتشار الشبورة المائية التى قد تعيق من الرؤية وحرصا على سلامة المارة والركاب.