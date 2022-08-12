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الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية وتشيد بأجهزتها الأمنية
الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية وتشيد بأجهزتها الأمنية
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تضامن بلادها الكامل مع السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T21:32+0000
2022-08-12T21:32+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الإماراتية قد نشرت بيانا أكدت من خلاله دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأشادت الخارجية الإماراتية بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية خلال تعقبها لأحد المطلوبين في مدينة جدة، بعدما قام بتفجير نفسه خلال إلقاء القبض عليه، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت رئاسة أمن الدولة في بيان إن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية لتعقب أحد المطلوبين أمنيا منذ 7 سنوات، وأن "الإرهابي الذي تم رصده يدعى عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري".وأوضح البيان أنه تم رصد وجوده عند الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الماضي، في حي السامر في محافظة جدة.وأشار البيان إلى أنه عند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية, أخبار العالم العربي

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية وتشيد بأجهزتها الأمنية

21:32 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEأفراد من الشرطة السعودية
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تضامن بلادها الكامل مع السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الإماراتية قد نشرت بيانا أكدت من خلاله دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأشادت الخارجية الإماراتية بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية خلال تعقبها لأحد المطلوبين في مدينة جدة، بعدما قام بتفجير نفسه خلال إلقاء القبض عليه، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت رئاسة أمن الدولة في بيان إن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية لتعقب أحد المطلوبين أمنيا منذ 7 سنوات، وأن "الإرهابي الذي تم رصده يدعى عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري".
وأوضح البيان أنه تم رصد وجوده عند الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الماضي، في حي السامر في محافظة جدة.
وأشار البيان إلى أنه عند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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