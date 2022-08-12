https://arabic.sputniknews.com/20220812/البريطانيون-يكشفون-المدة-الزمنية-التي-يوافقون-فيها-على-استضافة-اللاجئين-الأوكرانيين-1066320309.html
البريطانيون يكشفون المدة الزمنية التي يوافقون فيها على استضافة اللاجئين الأوكرانيين
البريطانيون يكشفون المدة الزمنية التي يوافقون فيها على استضافة اللاجئين الأوكرانيين
أشار تقرير إعلامي إلى المدة الزمنية التي يوافق فيها البريطانيون على إيواء اللاجئيين الأوكرانيين الذين نزحوا إليهم واستضافوهم في منازلهم. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T05:34+0000
2022-08-12T05:34+0000
2022-08-12T05:34+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" نقلا عن إحصاء تم إجرائه و شمل 1700 شخص شاركوا في مشروع الدولة بإسكان الأوكرانيين.ووافق المشاركون في البرنامج على استضافة الأوكرانيين في منازلهم لمدة ستة أشهر على الأكثر، وتلقي 350 جنيها إسترلينيا شهريا من الحكومة البريطانية.في الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن ستة من كل عشرة مشاركين في البرنامج مستعدون لاستيعاب ضيوفهم الأوكرانيين لفترة أطول، وأعرب ربعهم تقريبا عن استعدادهم لتمديد الاتفاقية لأكثر من عام.ووفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا أكثر من 10.5 مليون شخص منذ 24 فبراير، واستقر 6.37 مليون منهم في أوروبا معظمهم - 1.25 مليون - في بولندا. هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع سلاح أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
بريطانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
البريطانيون يكشفون المدة الزمنية التي يوافقون فيها على استضافة اللاجئين الأوكرانيين
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أشار تقرير إعلامي إلى المدة الزمنية التي يوافق فيها البريطانيون على إيواء اللاجئيين الأوكرانيين الذين نزحوا إليهم واستضافوهم في منازلهم.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"ديلي تلغراف" نقلا عن إحصاء تم إجرائه و شمل 1700 شخص شاركوا في مشروع الدولة بإسكان الأوكرانيين.
فإن ربع البريطانيين لا يوافقون على استضافة اللاجئيين الأوكرانيين لأكثر من 6 أشهر، مرجعين ذلك لارتفاع تكاليف المعيشة.
ووافق المشاركون في البرنامج على استضافة الأوكرانيين في منازلهم لمدة ستة أشهر على الأكثر، وتلقي 350 جنيها إسترلينيا شهريا من الحكومة البريطانية.
في الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن ستة من كل عشرة مشاركين في البرنامج مستعدون لاستيعاب ضيوفهم الأوكرانيين لفترة أطول، وأعرب ربعهم تقريبا عن استعدادهم لتمديد الاتفاقية لأكثر من عام.
ومع ذلك، أشار جميعهم تقريبا إلى أنهم أجبروا على تقديم مساعدة للأوكرانيين أكثر مما هو منصوص عليه في البرنامج، وقال ثمانية من كل عشرة مشاركين في الاستطلاع إنهم أطعموا اللاجئين، وساعد ثلثهم في العثور على وظائف، وقدم 45 في المائة دعما ماليا، وذكر واحد من كل أربعة أنهم مستعدون لقبول اللاجئين لفترة أطول إذا تم تزويدهم بمساعدة مالية إضافية.
ووفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
، غادر أوكرانيا أكثر من 10.5 مليون شخص منذ 24 فبراير، واستقر 6.37 مليون منهم في أوروبا معظمهم - 1.25 مليون - في بولندا.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع سلاح أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.