https://arabic.sputniknews.com/20220812/البنتاغون-يؤكد-أن-كييف-وحدها-من-تتخذ-قرارات-تحديد-أهداف-هجماتها-على-المواقع-الروسية-1066348955.html
البنتاغون يؤكد أن كييف وحدها من تتخذ قرارات تحديد أهداف هجماتها على المواقع الروسية
البنتاغون يؤكد أن كييف وحدها من تتخذ قرارات تحديد أهداف هجماتها على المواقع الروسية
أكد مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تعطي أوامر لأوكرانيا بكيفية إدارة الأعمال القتالية مع روسيا، وأن كييف هي التي تحدد... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T17:54+0000
2022-08-12T17:54+0000
2022-08-12T17:54+0000
البنتاغون الأمريكي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول خلال إفادة خاصة: "بالطبع، نحن لا نوعز لأوكرانيا بكيفية التصرف وكيفية القتال".وشدد على أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بـ "وسائل الدفاع" التي تحتاجها، لكن كييف وحدها هي التي تحدد بشكل مباشر أهداف الضربات.وأعلنت عضوة الوفد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوليا جدانوفا، في 20 تموز/يوليو، إن ضباط المخابرات الأمريكية المسؤولين عن الاستطلاع وتوريد الأسلحة وتدريب الجنود، يواصلون عملهم في كييف.وأضافت جدانوفا أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفي تورط واشنطن المباشر في النزاع، لكن ضباط وكالة المخابرات المركزية المسؤولين عن الاستخبارات وتوفير الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين يواصلون عملهم في كييف".وأشارت جدانوفا إلى أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن مدربي الناتو وموجهي المدفعية يقودون أعمال القوات الأوكرانية لإبادة المدنيين في دونباس، وفقا لـ "RT".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/البنتاغون-الضربة-الأوكرانية-على-مركز-احتجاز-أسرى-الحرب-غير-مقصودة-1065756720.html
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سبوتنيك عربي
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البنتاغون الأمريكي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
البنتاغون يؤكد أن كييف وحدها من تتخذ قرارات تحديد أهداف هجماتها على المواقع الروسية
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أكد مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تعطي أوامر لأوكرانيا بكيفية إدارة الأعمال القتالية مع روسيا، وأن كييف هي التي تحدد أهداف الهجمات.
موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول خلال إفادة خاصة: "بالطبع، نحن لا نوعز لأوكرانيا بكيفية التصرف وكيفية القتال".
وشدد على أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بـ "وسائل الدفاع" التي تحتاجها، لكن كييف وحدها هي التي تحدد بشكل مباشر أهداف الضربات.
وأعلنت عضوة الوفد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوليا جدانوفا، في 20 تموز/يوليو، إن ضباط المخابرات الأمريكية المسؤولين عن الاستطلاع وتوريد الأسلحة وتدريب الجنود، يواصلون عملهم في كييف.
وأضافت جدانوفا أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفي تورط واشنطن المباشر في النزاع، لكن ضباط وكالة المخابرات المركزية المسؤولين عن الاستخبارات وتوفير الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين يواصلون عملهم في كييف".
وأشارت جدانوفا
إلى أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن مدربي الناتو وموجهي المدفعية يقودون أعمال القوات الأوكرانية لإبادة المدنيين في دونباس، وفقا لـ "RT".