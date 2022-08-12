https://arabic.sputniknews.com/20220812/الجزائر-تدعو-المجتمع-الدولي-لدعم-جمهورية-مالي-ضد-الإرهاب-1066325755.html
الجزائر تدعو المجتمع الدولي لدعم جمهورية مالي ضد الإرهاب
الجزائر تدعو المجتمع الدولي لدعم جمهورية مالي ضد الإرهاب
أدانت الجزائر اليوم بشدة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في مالي، داعية المجموعة الدولية إلى تقديم الدعم لجمهورية مالي مع تزايد شراسة الخطر الإرهابي. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:25+0000
2022-08-12T08:25+0000
2022-08-12T08:25+0000
الجزائر
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وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها وحدات من القوات المسلحة المالية فيتيسيت، في منطقة "الحدود الثلاث"، والتي تسببت، في سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الماليين."وفي هذا الظرف الأليم ، تقدم الجزائر "تعازيها لأهالي الضحايا وذويهم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين."كما تؤكد الجزائر تضامنها مع "جمهورية مالي حكومة وشعبا في حربها ضد الإرهاب، وتجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل استئصال هذه الآفة التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في أفريقيا."إن تكثيف الجهود القارية يضيف البيان "في سياق القرارات التي اتخذتها القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مالابو مؤخرا، مع تظافرجهود ودعم المجموعة الدولية لفائدة جمهورية مالي، أضحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل تضاعف شراسة وحدة الخطرالإرهابي."
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الجزائر تدعو المجتمع الدولي لدعم جمهورية مالي ضد الإرهاب
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أدانت الجزائر اليوم بشدة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في مالي، داعية المجموعة الدولية إلى تقديم الدعم لجمهورية مالي مع تزايد شراسة الخطر الإرهابي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها وحدات من القوات المسلحة المالية فيتيسيت، في منطقة "الحدود الثلاث"، والتي تسببت، في سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الماليين."
وفي هذا الظرف الأليم ، تقدم الجزائر "تعازيها لأهالي الضحايا وذويهم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين."
كما تؤكد الجزائر تضامنها مع "جمهورية مالي حكومة وشعبا في حربها ضد الإرهاب، وتجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل استئصال هذه الآفة التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في أفريقيا."
إن تكثيف الجهود القارية يضيف البيان "في سياق القرارات التي اتخذتها القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مالابو مؤخرا، مع تظافرجهود ودعم المجموعة الدولية لفائدة جمهورية مالي، أضحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل تضاعف شراسة وحدة الخطرالإرهابي."