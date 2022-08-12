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الجيش الألماني يعلق عملياته العسكرية في مالي حتى إشعار آخر
الجيش الألماني يعلق عملياته العسكرية في مالي حتى إشعار آخر
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، تعليق عمليات قواتها العسكرية في دولة مالي حتى إشعار آخر. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:13+0000
2022-08-12T11:13+0000
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وقالت الدفاع الألمانية في بيان، إنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.وأوضحت أن الحكومة المالية رفضت مجدداً السماح لطائرة بالتحليق اليوم كان من المفترض أن تتيح تناوب أفراد القوات.وتابعت: "لذلك قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية ورحلات المروحيات حتى إشعار آخر... لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد التشغيلي".وكانت القوات الألمانية تنقل عبر هذه الرحلات الجوية الأفراد المشاركين في المهمة، في إطار التناوب.كانت الحكومة الألمانية قد وسعت مهمة جيشها لدعم جهود محاربة الإرهاب في مالي شهر مايو/أيار الماضي، حيث رفعت حجم القوات الألمانية في مالي إلى 450 عنصرا، بزيادة 100 عنصر، وهذه القوات هي جزء من مهمة أوروبية تدريبية في مالي، ترافق القوات الحكومية وتدربها في معسكرات خاصة.كما تشارك ألمانيا ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم بـ100 جندي في بعثة الـ "مينوسما" الأممية.
https://arabic.sputniknews.com/20210625/إصابة-15-جنديا-ألمانيا-من-مينوسما-في-انفجار-سيارة-مفخخة-وسط-مالي-1049355559.html
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الجيش الألماني يعلق عملياته العسكرية في مالي حتى إشعار آخر

11:13 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Matthias Schraderجنود الجيش الألماني
جنود الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، تعليق عمليات قواتها العسكرية في دولة مالي حتى إشعار آخر.
وقالت الدفاع الألمانية في بيان، إنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.
وأوضحت أن الحكومة المالية رفضت مجدداً السماح لطائرة بالتحليق اليوم كان من المفترض أن تتيح تناوب أفراد القوات.
وتابعت: "لذلك قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية ورحلات المروحيات حتى إشعار آخر... لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد التشغيلي".
وكانت القوات الألمانية تنقل عبر هذه الرحلات الجوية الأفراد المشاركين في المهمة، في إطار التناوب.
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كانت الحكومة الألمانية قد وسعت مهمة جيشها لدعم جهود محاربة الإرهاب في مالي شهر مايو/أيار الماضي، حيث رفعت حجم القوات الألمانية في مالي إلى 450 عنصرا، بزيادة 100 عنصر، وهذه القوات هي جزء من مهمة أوروبية تدريبية في مالي، ترافق القوات الحكومية وتدربها في معسكرات خاصة.
كما تشارك ألمانيا ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم بـ100 جندي في بعثة الـ "مينوسما" الأممية.
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