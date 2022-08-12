https://arabic.sputniknews.com/20220812/الجيش-التونسي-يشتبك-مع-عناصر-إرهابية-في-ولاية-القصرين-1066338889.html
الجيش التونسي يشتبك مع عناصر إرهابية في ولاية القصرين
الجيش التونسي يشتبك مع عناصر إرهابية في ولاية القصرين
اشتبكت وحدات من الجيش التونسي مع عناصر إرهابية، صباح اليوم الجمعة، في جبل السلوم في ولاية القصرين. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:05+0000
2022-08-12T13:05+0000
2022-08-12T13:05+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وذكرت قناة "نسمة" التونسية إن الوحدات العسكرية حققت إصابات مباشرة بين العناصر الإرهابية، فيما أصيب عسكريان اثنان بإصابات خفيفة.وأوضحت القناة أنه تم نقل العسكريين التونسيين إلى المستشفى العسكري وحالتهما مستقرة، بحسب تصريحه لإذاعة القصرين.وفي وقت سابق، نفت السفارة القطرية في تونس، أمس الخميس، صحة ما تداولته تقارير بشأن مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية.وأكدت السفارة عبر "تويتر"، أن ما تداولته وسائل إعلام عن "أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية غير صحيح، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الجيش التونسي يشتبك مع عناصر إرهابية في ولاية القصرين
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اشتبكت وحدات من الجيش التونسي مع عناصر إرهابية، صباح اليوم الجمعة، في جبل السلوم في ولاية القصرين.
وذكرت قناة
"نسمة" التونسية إن الوحدات العسكرية حققت إصابات مباشرة بين العناصر الإرهابية، فيما أصيب عسكريان اثنان بإصابات خفيفة.
وأوضحت القناة أنه تم نقل العسكريين التونسيين إلى المستشفى العسكري وحالتهما مستقرة، بحسب تصريحه لإذاعة القصرين.
وفي وقت سابق، نفت السفارة القطرية في تونس، أمس الخميس، صحة ما تداولته تقارير بشأن مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية.
وأكدت السفارة عبر "تويتر"، أن ما تداولته وسائل إعلام عن "أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية غير صحيح، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".
وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.