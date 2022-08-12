https://arabic.sputniknews.com/20220812/الجيش-اللبناني-يعلن-استلام-أولى-دفعات-هبة-مالية-قطرية-1066336902.html
الجيش اللبناني يعلن استلام أولى دفعات هبة مالية قطرية
الجيش اللبناني يعلن استلام أولى دفعات هبة مالية قطرية
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، استلام الدفعة الأولى من هبة مالية، بقيمة 60 مليون دولار، قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كمساهمة لدعم... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:17+0000
2022-08-12T12:17+0000
2022-08-12T12:17+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه "تسلم الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية وبدأ بتوزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".ومن جانبه وجه قائد الجيش العماد جوزيف عون، الشكر لدولة قطر، وأميرها على هذه المبادرة القيمة تجاه الجيش اللبناني، منوّها بالتزامها تجاه لبنان وجيشه في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي.وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.يشار الى أن قطر منذ يوليو/تموز 2021 تؤمن مساعدات غذائية للجيش اللبناني في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/-رئيس-لبنان-يشكر-أمير-قطر-على-دعم-بلاده-ويوجه-له-دعوة-1053383588.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
الجيش اللبناني يعلن استلام أولى دفعات هبة مالية قطرية
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، استلام الدفعة الأولى من هبة مالية، بقيمة 60 مليون دولار، قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش.
وقال الجيش
اللبناني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه "تسلم الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية وبدأ بتوزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".
29 نوفمبر 2021, 10:39 GMT
ومن جانبه وجه قائد الجيش
العماد جوزيف عون، الشكر لدولة قطر، وأميرها على هذه المبادرة القيمة تجاه الجيش اللبناني، منوّها بالتزامها تجاه لبنان وجيشه في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.
يشار الى أن قطر منذ يوليو/تموز 2021 تؤمن مساعدات غذائية للجيش اللبناني
في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.