عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/الجيش-اللبناني-يعلن-استلام-أولى-دفعات-هبة-مالية-قطرية-1066336902.html
الجيش اللبناني يعلن استلام أولى دفعات هبة مالية قطرية
الجيش اللبناني يعلن استلام أولى دفعات هبة مالية قطرية
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، استلام الدفعة الأولى من هبة مالية، بقيمة 60 مليون دولار، قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كمساهمة لدعم... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:17+0000
2022-08-12T12:17+0000
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104322/74/1043227405_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ab8968010fb38d6c351a96d75218138.jpg
وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه "تسلم الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية وبدأ بتوزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".ومن جانبه وجه قائد الجيش العماد جوزيف عون، الشكر لدولة قطر، وأميرها على هذه المبادرة القيمة تجاه الجيش اللبناني، منوّها بالتزامها تجاه لبنان وجيشه في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي.وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.يشار الى أن قطر منذ يوليو/تموز 2021 تؤمن مساعدات غذائية للجيش اللبناني في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/-رئيس-لبنان-يشكر-أمير-قطر-على-دعم-بلاده-ويوجه-له-دعوة-1053383588.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104322/74/1043227405_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8c7f1bef146dc66b47f30d575e592f41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان

الجيش اللبناني يعلن استلام أولى دفعات هبة مالية قطرية

12:17 GMT 12.08.2022
© Sputnikصور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017
صور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، استلام الدفعة الأولى من هبة مالية، بقيمة 60 مليون دولار، قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش.
وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه "تسلم الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية وبدأ بتوزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
‏ رئيس لبنان يشكر أمير قطر على دعم بلاده... ويوجه له دعوة
29 نوفمبر 2021, 10:39 GMT
ومن جانبه وجه قائد الجيش العماد جوزيف عون، الشكر لدولة قطر، وأميرها على هذه المبادرة القيمة تجاه الجيش اللبناني، منوّها بالتزامها تجاه لبنان وجيشه في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.
يشار الى أن قطر منذ يوليو/تموز 2021 تؤمن مساعدات غذائية للجيش اللبناني في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала