https://arabic.sputniknews.com/20220812/الجيش-اللبناني-يوقف-مواطنا-و5-فلسطينيين-في-صيدا-1066342678.html
الجيش اللبناني يوقف مواطنا و5 فلسطينيين في صيدا
الجيش اللبناني يوقف مواطنا و5 فلسطينيين في صيدا
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنها أوقفت مواطنا وخمسة فلسطينيين في مدينة صيدا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:13+0000
2022-08-12T14:13+0000
2022-08-12T14:13+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432412_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4f82606781a41214e785ad4e636cbe6b.jpg
ونقلت وكالة أنباء "المركزية" عن الجيش بيانا قال فيه: "دهمت قوة من الجيش عددا من المنازل في مدينة صيدا-طلعة الهمشري، وأوقفت لبنانيا وخمسة فلسطينيين".وأوضح البيان أن سبب إيقاف المذكورين جاء لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وتعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة المذكورة، وقد ضبطت أسلحة وكمية من الذخيرة، كما تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، في يوليو/ تموز الماضي بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية.وكان مسلحون مجهولون استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش)، إلى منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله خطفوه وفروا به إلى جهة مجهولة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432412_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_5c9b9a6943ced5a3837db795e5c731b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
الجيش اللبناني يوقف مواطنا و5 فلسطينيين في صيدا
تابعنا عبر
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنها أوقفت مواطنا وخمسة فلسطينيين في مدينة صيدا.
ونقلت وكالة أنباء
"المركزية" عن الجيش بيانا قال فيه: "دهمت قوة من الجيش عددا من المنازل في مدينة صيدا-طلعة الهمشري، وأوقفت لبنانيا وخمسة فلسطينيين".
وأوضح البيان أن سبب إيقاف المذكورين جاء لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وتعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة المذكورة، وقد ضبطت أسلحة وكمية من الذخيرة، كما تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، في يوليو/ تموز الماضي بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية.
وكان مسلحون مجهولون استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش)، إلى منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله خطفوه وفروا به إلى جهة مجهولة.