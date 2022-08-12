https://arabic.sputniknews.com/20220812/الحكومة-الاتحادية-في-أبو-ظبي-تعلن-موعد-إصدار-الجيل-الجديد-من-جواز-السفر-الإماراتي-1066326357.html
الحكومة الاتحادية في أبو ظبي تعلن موعد إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي
الحكومة الاتحادية في أبو ظبي تعلن موعد إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي
أعلنت السلطات الإماراتية أن الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي سوف يتم إصداره في سبتمبر/ أيلول المقبل. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:40+0000
2022-08-12T08:40+0000
2022-08-12T08:45+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، والذي يأتي ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021، سيكون في الأول من سبتمبر المقبل".ولفت إلى أن "المشروع يستهدف تعزيز مرونة ممارسة الأعمال المتصلة بالأفراد، ضمن مختلف مؤسسات الدولة، بما يرفع مستوى جودة حياة المواطنين، ويوفر تجربة سفر تعزّز مكانة الدولة وريادتها".وعن الخصائص التي سيتميز بها الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي، اوضح بيان الهيئة أنه "يتمتع بخصائص فنيّة غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد، للحد من محاولات التزييف أو التزوير".وقال إن الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي ينفرد "بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الإمارات-تواصل-تصدرها-لقائمة-أقوى-جواز-سفر-في-العالم-1056128631.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الحكومة الاتحادية في أبو ظبي تعلن موعد إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي
08:40 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإماراتية أن الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي سوف يتم إصداره في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ووفقا لبيان
أصدرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، والذي يأتي ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021، سيكون في الأول من سبتمبر المقبل".
ولفت إلى أن "المشروع يستهدف تعزيز مرونة ممارسة الأعمال المتصلة بالأفراد، ضمن مختلف مؤسسات الدولة، بما يرفع مستوى جودة حياة المواطنين، ويوفر تجربة سفر تعزّز مكانة الدولة
وريادتها".
وعن الخصائص التي سيتميز بها الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي، اوضح بيان الهيئة أنه "يتمتع بخصائص فنيّة غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد، للحد من محاولات التزييف أو التزوير".
وأضاف: "ويتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة "البولي - كربونات" بدلاً من الورق، ما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة، لاسيما أنها تتسم بسماكتها ما يحول دون إمكانية إتلافها، إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ".
وقال إن الجيل الجديد
من جواز السفر الإماراتي ينفرد "بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد".