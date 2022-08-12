https://arabic.sputniknews.com/20220812/الخطوط-الجوية-الجزائرية-تضيف-رحلة-ثانية-أسبوعيا-باتجاه-العاصمة-موسكو-1066341197.html
الخطوط الجوية الجزائرية تضيف رحلة ثانية أسبوعيا باتجاه العاصمة موسكو
الخطوط الجوية الجزائرية تضيف رحلة ثانية أسبوعيا باتجاه العاصمة موسكو
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية برمجة رحلة إضافية إلى العاصمة الروسية موسكو كل يوم ثلاثاء، لتضاف إلى رحتلها الأسبوعية المبرمجة في يوم الجمعة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:40+0000
2022-08-12T13:40+0000
2022-08-12T13:40+0000
الجزائر
موسكو
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وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه "عملا بقرارات السلطات العمومية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلمكم أنه تم برمجة رحلة إضافية نحو موسكو كل يوم ثلاثاء، إضافة إلى الرحلة المبرمجة كل يوم جمعة".وكان عدد من الطلبة الجزائريين في موسكو قد طلبوا، في وقت سابق، من السلطات إضافة رحلة جوية جديدة نظرا إلى عدم قدرة طائرة واحدة أسبوعيا على استعاب العدد الكبير من المسافرين الراغبين سواء في الدخول إلى الجزائر أو السفر في اتجاه العاصمة موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, موسكو
الخطوط الجوية الجزائرية تضيف رحلة ثانية أسبوعيا باتجاه العاصمة موسكو
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية برمجة رحلة إضافية إلى العاصمة الروسية موسكو كل يوم ثلاثاء، لتضاف إلى رحتلها الأسبوعية المبرمجة في يوم الجمعة.
وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه "عملا بقرارات السلطات العمومية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلمكم أنه تم برمجة رحلة إضافية نحو موسكو كل يوم ثلاثاء، إضافة إلى الرحلة المبرمجة كل يوم جمعة".
وكان عدد من الطلبة الجزائريين في موسكو قد طلبوا، في وقت سابق، من السلطات إضافة رحلة جوية جديدة نظرا إلى عدم قدرة طائرة واحدة أسبوعيا على استعاب العدد الكبير من المسافرين الراغبين سواء في الدخول إلى الجزائر أو السفر في اتجاه العاصمة موسكو.