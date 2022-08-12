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https://arabic.sputniknews.com/20220812/الدفاع-الأوكرانية-تلقينا-دفعة-جديدة-من-راجمات-إم-270-من-المملكة-المتحدة-1066327528.html
الدفاع الأوكرانية: تلقينا دفعة جديدة من راجمات "إم-270" من المملكة المتحدة
الدفاع الأوكرانية: تلقينا دفعة جديدة من راجمات "إم-270" من المملكة المتحدة
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تلقت دفعة جديدة من الراجمات من المملكة المتحدة البريطانية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T09:33+0000
2022-08-12T09:33+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكتب وزير الدفاع الأوكراني، في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "وعدت بريطانيا العظمى، وفعلت بريطانيا العظمى! وصلت راجمات الصواريخ من طراز "إم-270" الجديدة إلى أوكرانيا"، واعدا بوصول "هدايا" أخرى في المستقبل القريب.في وقت سابق، قال ممثل إدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إن كييف يمكنها استخدام منظومات "هيمارس" و راجمات من طراز "إم-270" لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط، واصلت المملكة المتحدة إمداد أوكرانيا بأسلحة مختلفة، بما في ذلك قاذفات القنابل المضادة للدبابات والمركبات المدرعة والأنظمة المضادة للطائرات وغيرها. أفيد في وقت سابق بأن المملكة المتحدة تنسق مع واشنطن خطة لتوريد راجمات صواريخ من طراز "إم-270" أمريكية الصنع إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قدمت بريطانيا أكثر من ملياري جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا وأرسلت مدفعية بعيدة المدى و"صواريخ أرض-بحر" وطائرات وطائرات دون طيار إلى البلاد.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الدفاع الأوكرانية: تلقينا دفعة جديدة من راجمات "إم-270" من المملكة المتحدة

09:33 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Константин Морозов / الذهاب إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Константин Морозов
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تلقت دفعة جديدة من الراجمات من المملكة المتحدة البريطانية.
وكتب وزير الدفاع الأوكراني، في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "وعدت بريطانيا العظمى، وفعلت بريطانيا العظمى! وصلت راجمات الصواريخ من طراز "إم-270" الجديدة إلى أوكرانيا"، واعدا بوصول "هدايا" أخرى في المستقبل القريب.
في وقت سابق، قال ممثل إدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إن كييف يمكنها استخدام منظومات "هيمارس" و راجمات من طراز "إم-270" لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.
منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط، واصلت المملكة المتحدة إمداد أوكرانيا بأسلحة مختلفة، بما في ذلك قاذفات القنابل المضادة للدبابات والمركبات المدرعة والأنظمة المضادة للطائرات وغيرها. أفيد في وقت سابق بأن المملكة المتحدة تنسق مع واشنطن خطة لتوريد راجمات صواريخ من طراز "إم-270" أمريكية الصنع إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قدمت بريطانيا أكثر من ملياري جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا وأرسلت مدفعية بعيدة المدى و"صواريخ أرض-بحر" وطائرات وطائرات دون طيار إلى البلاد.
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