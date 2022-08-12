https://arabic.sputniknews.com/20220812/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخين-هيمارس-بالقرب-من-نوفايا-كاخوفا-1066331233.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخين من طراز "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا و4 قذائف من راجمات "أولخا" في منطقة... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:15+0000
2022-08-12T10:15+0000
2022-08-12T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق يغوروفكا وسبارتاك في جمهورية دونيتسك الشعبية وأرخانجيلوفكا وفولكوف يار بمنطقة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخين من طراز "هيمارس" وأربع قذائف من راجمات "أولخا" في منطقة خيرسون في الجو خلال النهار في منطقة خيرسون.كما أكدت وزارة الدفاع، مقتل أكثر من ألفي شخص من اللواء الأوكراني الرابع عشر خلال هجوم قوات الحلفاء في منطقة سوليدار. وأن القيادة الأوكرانية سحبت بقية أفراد اللواء إلى المناطق الخلفية.وأشارت الوزارة إلى أن قوات الفضاء الروسية دمرت الرادار المضاد للبطارية "AN / MPQ-64" الأمريكي الصنع المقدم إلى أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا
10:15 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخين من طراز "هيمارس" بالقرب من نوفايا كاخوفكا و4 قذائف من راجمات "أولخا" في منطقة خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق يغوروفكا وسبارتاك في جمهورية دونيتسك الشعبية وأرخانجيلوفكا وفولكوف يار بمنطقة خاركوف".
بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخين من طراز "هيمارس" وأربع قذائف من راجمات "أولخا" في منطقة خيرسون في الجو خلال النهار في منطقة خيرسون.
كما أكدت وزارة الدفاع، مقتل أكثر من ألفي شخص من اللواء الأوكراني الرابع عشر خلال هجوم قوات الحلفاء في منطقة سوليدار. وأن القيادة الأوكرانية سحبت بقية أفراد اللواء إلى المناطق الخلفية.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الفضاء الروسية دمرت الرادار المضاد للبطارية "AN / MPQ-64" الأمريكي الصنع المقدم إلى أوكرانيا.