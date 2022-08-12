https://arabic.sputniknews.com/20220812/الرئيس-الإيراني-سليماني-كان-مدرسة-ولا-ينبغي-تضييع-هدفه-ونهجه-1066323031.html
الرئيس الإيراني: سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه
الرئيس الإيراني: سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن دم قائد "فيلق القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني، يكشف للبشرية عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:21+0000
2022-08-12T07:21+0000
2022-08-12T07:21+0000
إيران
مقتل قاسم سليماني
العالم
أخبار العالم الآن
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاءت تصريحات الرئيس الإيراني في كلمة له أمام حشد جماهيري غفير في مدينة كرمان، جنوب شرقي البلاد، أمس الخميس.وأوضح أن "شخصية سليماني لا ينبغي حصرها في إطار قائد ودبلوماسي وشخصية عسكرية بارزة بل كان مدرسة بحد ذاته".وأكد أن "قاسم سليماني يعد فخرا ليس لمدينة كرمان وإيران فحسب، بل للإسلام والعالم كله".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/كنا-نراقبه-حتى-جاءت-الفرصة-بومبيو-يكشف-سر-اغتيال-قاسم-سليماني-فيديو-1063808877.html
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إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني: سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن دم قائد "فيلق القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني، يكشف للبشرية عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاءت تصريحات
الرئيس الإيراني في كلمة له أمام حشد جماهيري غفير في مدينة كرمان، جنوب شرقي البلاد، أمس الخميس.
وأضاف رئيسي أن "قاسم سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه".
وأوضح أن "شخصية سليماني لا ينبغي حصرها في إطار قائد ودبلوماسي وشخصية عسكرية بارزة بل كان مدرسة بحد ذاته".
وأكد أن "قاسم سليماني
يعد فخرا ليس لمدينة كرمان وإيران فحسب، بل للإسلام والعالم كله".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.