عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/الرئيس-الإيراني-سليماني-كان-مدرسة-ولا-ينبغي-تضييع-هدفه-ونهجه-1066323031.html
الرئيس الإيراني: سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه
الرئيس الإيراني: سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن دم قائد "فيلق القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني، يكشف للبشرية عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:21+0000
2022-08-12T07:21+0000
إيران
مقتل قاسم سليماني
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102678/05/1026780516_0:0:4669:2626_1920x0_80_0_0_5e8ed650ab79e0c6a6a01f4cb2054c30.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاءت تصريحات الرئيس الإيراني في كلمة له أمام حشد جماهيري غفير في مدينة كرمان، جنوب شرقي البلاد، أمس الخميس.وأوضح أن "شخصية سليماني لا ينبغي حصرها في إطار قائد ودبلوماسي وشخصية عسكرية بارزة بل كان مدرسة بحد ذاته".وأكد أن "قاسم سليماني يعد فخرا ليس لمدينة كرمان وإيران فحسب، بل للإسلام والعالم كله".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/كنا-نراقبه-حتى-جاءت-الفرصة-بومبيو-يكشف-سر-اغتيال-قاسم-سليماني-فيديو-1063808877.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102678/05/1026780516_182:0:4333:3113_1920x0_80_0_0_cf121cc94bb2462124a45ff3478f0f6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني: سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه

07:21 GMT 12.08.2022
© AP Photo / UNCREDITEDقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / UNCREDITED
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن دم قائد "فيلق القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني، يكشف للبشرية عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاءت تصريحات الرئيس الإيراني في كلمة له أمام حشد جماهيري غفير في مدينة كرمان، جنوب شرقي البلاد، أمس الخميس.
وأضاف رئيسي أن "قاسم سليماني كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه".
وأوضح أن "شخصية سليماني لا ينبغي حصرها في إطار قائد ودبلوماسي وشخصية عسكرية بارزة بل كان مدرسة بحد ذاته".
وأكد أن "قاسم سليماني يعد فخرا ليس لمدينة كرمان وإيران فحسب، بل للإسلام والعالم كله".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
"كنا نراقبه حتى جاءت الفرصة"... بومبيو يكشف سر اغتيال قاسم سليماني... فيديو
18 يونيو, 11:31 GMT
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала