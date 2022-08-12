https://arabic.sputniknews.com/20220812/السعودية-ترفع-حظر-توريد-منتجات-الدواجن-عن-عدد-من-المناطق-الروسية-1066340723.html

السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية

السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية

رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T13:32+0000

2022-08-12T13:32+0000

2022-08-12T13:32+0000

روسيا

السعودية

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ونشر موقع المؤسسة الروسية لمنتجات الزراعة والثروة الحيوانية "روسيلخزنادزور"، اليوم الجمعة: "رفعت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا الاتحادية".وفي المجموع، تم اعتماد 13 شركة لإنتاج لحوم الدواجن وثلاث شركات لإنتاج بيض الطعام ومنتجات تصنيعه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

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