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السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية
السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية
رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:32+0000
2022-08-12T13:32+0000
روسيا
السعودية
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ونشر موقع المؤسسة الروسية لمنتجات الزراعة والثروة الحيوانية "روسيلخزنادزور"، اليوم الجمعة: "رفعت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا الاتحادية".وفي المجموع، تم اعتماد 13 شركة لإنتاج لحوم الدواجن وثلاث شركات لإنتاج بيض الطعام ومنتجات تصنيعه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.
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روسيا, السعودية

السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية

13:32 GMT 12.08.2022
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رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا.
ونشر موقع المؤسسة الروسية لمنتجات الزراعة والثروة الحيوانية "روسيلخزنادزور"، اليوم الجمعة: "رفعت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا الاتحادية".
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وأوضحت "روسيلخزنادزور" أيضًا، أنه "بفضل رفع الحظر، ستتمكن أربع شركات تنتج لحوم الدواجن ومنتجاتها ومؤسسة واحدة تنتج بيضًا صالحًا للأكل من هذه المناطق من إعادة الإمدادات إلى البلاد".

وفي المجموع، تم اعتماد 13 شركة لإنتاج لحوم الدواجن وثلاث شركات لإنتاج بيض الطعام ومنتجات تصنيعه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.
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