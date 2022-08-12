https://arabic.sputniknews.com/20220812/السعودية-ترفع-حظر-توريد-منتجات-الدواجن-عن-عدد-من-المناطق-الروسية-1066340723.html
السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية
السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية
رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:32+0000
2022-08-12T13:32+0000
2022-08-12T13:32+0000
روسيا
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103515/12/1035151229_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_371c30338cbb08bb6de1e49018f5a20b.jpg
ونشر موقع المؤسسة الروسية لمنتجات الزراعة والثروة الحيوانية "روسيلخزنادزور"، اليوم الجمعة: "رفعت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا الاتحادية".وفي المجموع، تم اعتماد 13 شركة لإنتاج لحوم الدواجن وثلاث شركات لإنتاج بيض الطعام ومنتجات تصنيعه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/السلطات-السعودية-تلقي-القبض-على-مقيم-مصري-اعتدى-على-طفل-في-الشارع-فيديو-1066326481.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103515/12/1035151229_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_155e35a61af6912bac36a95db5d46a5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السعودية
السعودية ترفع حظر توريد منتجات الدواجن عن عدد من المناطق الروسية
تابعنا عبر
رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا.
ونشر موقع المؤسسة الروسية لمنتجات الزراعة والثروة الحيوانية "روسيلخزنادزور
"، اليوم الجمعة: "رفعت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومشتقاتها من مناطق روستوف وبينزا وكوستروما في روسيا الاتحادية".
وأوضحت "روسيلخزنادزور" أيضًا، أنه "بفضل رفع الحظر، ستتمكن أربع شركات تنتج لحوم الدواجن ومنتجاتها ومؤسسة واحدة تنتج بيضًا صالحًا للأكل من هذه المناطق من إعادة الإمدادات إلى البلاد".
وفي المجموع، تم اعتماد 13 شركة لإنتاج لحوم الدواجن
وثلاث شركات لإنتاج بيض الطعام ومنتجات تصنيعه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.