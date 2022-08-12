https://arabic.sputniknews.com/20220812/السعودية-تسمح-لجميع-أنواع-التأشيرات-بأداء-العمرة-1066348392.html
السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء العمرة
السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن سماحها لجميع التأشيرات وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T17:12+0000
2022-08-12T17:12+0000
2022-08-12T17:12+0000
السعودية
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كما سمحت الوزارة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن أداء فريضة العمرة، وفقا لبيان لها.وأوضحت أنه "يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة".كما بيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات".وتأتي القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء العمرة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن سماحها لجميع التأشيرات وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا فريضة العمرة.
كما سمحت الوزارة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن أداء فريضة العمرة، وفقا لبيان لها.
وأوضحت أنه "يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة".
كما بيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات".
وتأتي القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.