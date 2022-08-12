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السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء العمرة
السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن سماحها لجميع التأشيرات ‏وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T17:12+0000
2022-08-12T17:12+0000
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كما سمحت الوزارة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن أداء فريضة العمرة، وفقا لبيان لها.وأوضحت أنه "يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة".كما بيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات".وتأتي القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تسمح لجميع أنواع التأشيرات بأداء العمرة

17:12 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Christina Assi
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن سماحها لجميع التأشيرات ‏وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا فريضة العمرة.‏
كما سمحت الوزارة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن أداء فريضة العمرة، وفقا لبيان لها.
وأوضحت أنه "يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة".
كما بيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات".
وتأتي القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.
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