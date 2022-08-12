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https://arabic.sputniknews.com/20220812/السويد-لا-تستبعد-إنتاج-أسلحة-لأوكرانيا-في-المستقبل-1066334387.html
السويد لا تستبعد إنتاج أسلحة لأوكرانيا في المستقبل
السويد لا تستبعد إنتاج أسلحة لأوكرانيا في المستقبل
لم يستبعد وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، أن تبدأ المملكة إنتاج أسلحة لأوكرانيا في المستقبل، حيث يعتقد أن الصراع "سيكون طويلاً". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:20+0000
2022-08-12T11:20+0000
السويد
أخبار أوكرانيا
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ونقلت قناة "سي في تي" عن هولتكفيست: "نتوقع أن يطول الصراع، وبالتالي نعتقد أن عمليات التسليم التي تم إجراؤها حتى الآن يجب استكمالها بالإنتاج المباشر (للأسلحة). لا أستبعد ذلك، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن هذا...".في وقت سابق، أعلنت الحكومة السويدية أن القوات المسلحة للمملكة سترسل ما يصل إلى 120 مدربًا إلى بريطانيا لتدريب الجيش الأوكراني.سلمت السويد 10000 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات AT4 إلى أوكرانيا (لم يتم تسليم 5000 أخرى).
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السويد, أخبار أوكرانيا

السويد لا تستبعد إنتاج أسلحة لأوكرانيا في المستقبل

11:20 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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لم يستبعد وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، أن تبدأ المملكة إنتاج أسلحة لأوكرانيا في المستقبل، حيث يعتقد أن الصراع "سيكون طويلاً".
ونقلت قناة "سي في تي" عن هولتكفيست: "نتوقع أن يطول الصراع، وبالتالي نعتقد أن عمليات التسليم التي تم إجراؤها حتى الآن يجب استكمالها بالإنتاج المباشر (للأسلحة). لا أستبعد ذلك، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن هذا...".
في وقت سابق، أعلنت الحكومة السويدية أن القوات المسلحة للمملكة سترسل ما يصل إلى 120 مدربًا إلى بريطانيا لتدريب الجيش الأوكراني.
سلمت السويد 10000 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات AT4 إلى أوكرانيا (لم يتم تسليم 5000 أخرى).
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