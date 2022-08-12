https://arabic.sputniknews.com/20220812/الصين-تزيح-أمريكا-عن-عرش-البحوث-العلمية-1066322130.html
الصين تزيح أمريكا عن عرش البحوث العلمية
الصين تزيح أمريكا عن عرش البحوث العلمية
أزاحت الصين الولايات المتحدة الأمريكية عن عرش البحوث العلمية والدراسات "عالية التأثير" كأكبر منتج وناشر لها. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:37+0000
2022-08-12T06:37+0000
2022-08-12T06:37+0000
مجتمع
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية استنادا للمعهد الوطني الياباني، فإن الصين تنشر الآن أكبر عدد من أوراق البحث العلمي سنويا، تليها الولايات المتحدة، ثم ألمانيا.وأضاف التقرير أنَّ الصين نشرت ما معدله 407181 ورقة علمية في المتوسط سنويا، متفوقة بذلك على 293.434 مقالة في دوريات الولايات المتحدة، التي تمثل 23.4% من الناتج البحثي العالمي.وتتوزع مساهمات الأبحاث الصينية في علوم المواد والكيمياء والهندسة والرياضيات، بينما كان الباحثون الأمريكيون أكثر غزارة في أبحاث الطب الإكلينيكي وعلوم الحياة الأساسية والفيزياء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الصين تزيح أمريكا عن عرش البحوث العلمية
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أزاحت الصين الولايات المتحدة الأمريكية عن عرش البحوث العلمية والدراسات "عالية التأثير" كأكبر منتج وناشر لها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة
"ذا غارديان" البريطانية استنادا للمعهد الوطني الياباني، فإن الصين تنشر الآن أكبر عدد من أوراق البحث العلمي سنويا، تليها الولايات المتحدة، ثم ألمانيا.
بالإضافة إلى أن الأبحاث الصينية تُشكِّل 27.2% من أفضل 1% من الأوراق البحثية الأكثر اقتباسا في العالم، حيث يمثل عدد الاقتباسات التي تتلقاها ورقة بحثية مقياسا شائع الاستخدام في الأوساط الأكاديمية، وكلما تم اقتباس هذه الورقة البحثية، كلما زاد "تأثير الاقتباس".
وأضاف التقرير أنَّ الصين نشرت ما معدله 407181 ورقة علمية في المتوسط سنويا، متفوقة بذلك على 293.434 مقالة في دوريات الولايات المتحدة، التي تمثل 23.4% من الناتج البحثي العالمي.
وتتوزع مساهمات الأبحاث
الصينية في علوم المواد والكيمياء والهندسة والرياضيات، بينما كان الباحثون الأمريكيون أكثر غزارة في أبحاث الطب الإكلينيكي وعلوم الحياة الأساسية والفيزياء.