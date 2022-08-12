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الصين تشكر روسيا على دعمها لها في ملف تايوان
الصين تشكر روسيا على دعمها لها في ملف تايوان
أعربت بكين عن امتنانها لموسكو على دعمها وموقفها المعبر عنه بوضوح بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان، وهي (أي بكين) مستعدة... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:49+0000
2022-08-12T14:49+0000
روسيا
الصين
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وصرح السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا بصفتها شريكًا لنا في التعاون الاستراتيجي الشامل في العصر الجديد، فقد دعمت دائمًا الصين في قضايا رئيسية مثل السيادة والأمن وسلامة الأراضي والتنمية".وقال هانهوي إن روسيا، في لحظة مهمة بالنسبة للصين نطقت دفاعا عن العدالة، ما أظهر "مستوى عال من الثقة الاستراتيجية المتبادلة" بين البلدين.
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روسيا, الصين

الصين تشكر روسيا على دعمها لها في ملف تايوان

14:49 GMT 12.08.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعربت بكين عن امتنانها لموسكو على دعمها وموقفها المعبر عنه بوضوح بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان، وهي (أي بكين) مستعدة للدفاع المشترك عن النظام العالمي في المستقبل.
وصرح السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا بصفتها شريكًا لنا في التعاون الاستراتيجي الشامل في العصر الجديد، فقد دعمت دائمًا الصين في قضايا رئيسية مثل السيادة والأمن وسلامة الأراضي والتنمية".
وزير الخارجية الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
وزير الخارجية الصيني: الوضع في مضيق تايوان لا يزال متوترا ونحن يقظون لأن أمريكا قد تستغل الموقف
06:20 GMT

كما لفت هانهوي الانتباه إلى التصريح الحاد لوزارة الخارجية الروسية الذي وصف زيارة بيلوسي لتايوان بأنها "استفزاز صارخ"، فضلا عن الموقف الموحد للحكومة ومجلس الدوما والمجلس الفيدرالي والإعلام وأعضاء الحزب بشأن هذه المسألة.

وقال هانهوي إن روسيا، في لحظة مهمة بالنسبة للصين نطقت دفاعا عن العدالة، ما أظهر "مستوى عال من الثقة الاستراتيجية المتبادلة" بين البلدين.
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