https://arabic.sputniknews.com/20220812/الصين-تشكر-روسيا-على-دعمها-لها-في-ملف-تايوان-1066344690.html

الصين تشكر روسيا على دعمها لها في ملف تايوان

الصين تشكر روسيا على دعمها لها في ملف تايوان

أعربت بكين عن امتنانها لموسكو على دعمها وموقفها المعبر عنه بوضوح بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان، وهي (أي بكين) مستعدة... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T14:49+0000

2022-08-12T14:49+0000

2022-08-12T14:49+0000

روسيا

الصين

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وصرح السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا بصفتها شريكًا لنا في التعاون الاستراتيجي الشامل في العصر الجديد، فقد دعمت دائمًا الصين في قضايا رئيسية مثل السيادة والأمن وسلامة الأراضي والتنمية".وقال هانهوي إن روسيا، في لحظة مهمة بالنسبة للصين نطقت دفاعا عن العدالة، ما أظهر "مستوى عال من الثقة الاستراتيجية المتبادلة" بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/وزير-الخارجية-الصيني-الوضع-في-مضيق-تايوان-لا-يزال-متوترا-ونحن-يقظون-لأن-أمريكا-قد-تستغل-الموقف-1066321902.html

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