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https://arabic.sputniknews.com/20220812/الصين-تفرض-عقوبات-على-نائبة-وزير-النقل-في-ليتوانيا-بسبب-زيارتها-إلى-تايوان-1066339124.html
الصين تفرض عقوبات على نائبة وزير النقل في ليتوانيا بسبب زيارتها إلى تايوان
الصين تفرض عقوبات على نائبة وزير النقل في ليتوانيا بسبب زيارتها إلى تايوان
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على نائبة وزير النقل والمواصلات في ليتوانيا، أغني فايتشيوكيافيتشيوتي، وتعليق التبادلات مع الوزارة... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:20+0000
2022-08-12T13:20+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
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بكين - سبوتنيك. وأشار بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، إلى أن المسؤولة الليتوانية زارت تايوان (الصين)، منتهكة بذلك مبدأ "الصين الواحدة"؛ معتبرا أن الزيارة "تدخّل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتقويض لسيادة الصين ووحدة أراضيها".وقال البيان: "ردًا على الإجراءات الخبيثة والاستفزازية لفايتشيوكيافيتشيتوي، اتخذ الجانب الصيني القرارات الآتية: فرض عقوبات عليها شخصيا، وتعليق أي شكل من أشكال التبادل مع وزارة النقل والاتصالات الليتوانية، وتعليق عمليات التبادل والتعاون في مجال النقل البري الدولي مع ليتوانيا".المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أعلن، أمس الخميس، أن بلاده تدين بشدة زيارة الوفد الليتواني إلى تايوان (الصين)؛ ووعدت بـ "رد قاس" على الزيارة.وقالت وزارة خارجية تايوان (الصين)، في وقت سابق، إن وفداً من ليتوانيا برئاسة نائبة وزير النقل والمواصلات، وصل إلى تايوان، في زيارة تستغرق خمسة أيام.وتوترت العلاقات بين ليتوانيا والصين عقب افتتاح الممثلية الرسمية لتايوان في فيلنيوس؛ وفي هذا الصدد، احتجت وزارة الخارجية الصينية بشدة على الخطوة الليتوانية.وفي وقت لاحق، خفضت الصين، من جانب واحد، العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.وفي وقت سابق أعربت وزارة خارجية ليتوانيا، عن أسفها لقرار الصين استدعاء سفيرها من فيلنيوس؛ مشيرة إلى أنها تعتزم تطوير علاقات متبادلة المنفعة مع تايوان.وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينات.ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان بالتواصل، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، وصندوق تبادل تايبيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/الصين-سفر-وفد-من-ليتوانيا-إلى-تايوان-استفزاز-فاضح-لنا-وسنرد-بحزم-1066309603.html
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين

الصين تفرض عقوبات على نائبة وزير النقل في ليتوانيا بسبب زيارتها إلى تايوان

13:20 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCE
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على نائبة وزير النقل والمواصلات في ليتوانيا، أغني فايتشيوكيافيتشيوتي، وتعليق التبادلات مع الوزارة الليتوانية، بسبب زيارتها، على رأس وفد من بلادها، إلى تايوان (الصين).
بكين - سبوتنيك. وأشار بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، إلى أن المسؤولة الليتوانية زارت تايوان (الصين)، منتهكة بذلك مبدأ "الصين الواحدة"؛ معتبرا أن الزيارة "تدخّل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتقويض لسيادة الصين ووحدة أراضيها".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
الصين: سفر وفد من ليتوانيا إلى تايوان "استفزاز فاضح" لنا وسنرد بحزم
أمس, 16:28 GMT
وقال البيان: "ردًا على الإجراءات الخبيثة والاستفزازية لفايتشيوكيافيتشيتوي، اتخذ الجانب الصيني القرارات الآتية: فرض عقوبات عليها شخصيا، وتعليق أي شكل من أشكال التبادل مع وزارة النقل والاتصالات الليتوانية، وتعليق عمليات التبادل والتعاون في مجال النقل البري الدولي مع ليتوانيا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أعلن، أمس الخميس، أن بلاده تدين بشدة زيارة الوفد الليتواني إلى تايوان (الصين)؛ ووعدت بـ "رد قاس" على الزيارة.
وقالت وزارة خارجية تايوان (الصين)، في وقت سابق، إن وفداً من ليتوانيا برئاسة نائبة وزير النقل والمواصلات، وصل إلى تايوان، في زيارة تستغرق خمسة أيام.
وتوترت العلاقات بين ليتوانيا والصين عقب افتتاح الممثلية الرسمية لتايوان في فيلنيوس؛ وفي هذا الصدد، احتجت وزارة الخارجية الصينية بشدة على الخطوة الليتوانية.
وفي وقت لاحق، خفضت الصين، من جانب واحد، العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.
وفي وقت سابق أعربت وزارة خارجية ليتوانيا، عن أسفها لقرار الصين استدعاء سفيرها من فيلنيوس؛ مشيرة إلى أنها تعتزم تطوير علاقات متبادلة المنفعة مع تايوان.
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينات.
ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان بالتواصل، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، وصندوق تبادل تايبيه.
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