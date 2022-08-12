https://arabic.sputniknews.com/20220812/الموافقة-على-أغلى-عملية-بيع-لفريق-رياضي-في-التاريخ-1066331905.html
الموافقة على أغلى عملية بيع لفريق رياضي في التاريخ
الموافقة على أغلى عملية بيع لفريق رياضي في التاريخ
اشترت مجموعة "والتون بينر" نادي دنفربرونكو، في صفقة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الفرق الرياضية الأمريكية والعالمية على الإطلاق. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:40+0000
2022-08-12T10:40+0000
2022-08-12T10:40+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103847/64/1038476410_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_34b5dcaac6562fbf6e0443f1483ebc1e.jpg
ووافق اتحاد كرة القدم الأمريكية على عملية البيع للمجموعة التابعة لإحدى أغنى العائلات الأمريكية.وتجاوزت هذه الصفقة ما دفعه رجل الأعمال الأمريكي، ستيف كوهين، الذي اشترى نادي نيويورك ميتس، المنافس في دوري البيسبول الأمريكي، في عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار.من جهته صرح روب والتون مالك المجموعة، قائلا: "لا يمكننا إلا أن نكون أكثر حماسة لامتلاك دنفر برونكو، في الواقع هناك مسؤولية وامتياز أن نكون مشرفين على مثل هذا الفريق الشهير. بكل تأكيد لدينا احترام كبير لفريق برونكو، ونتطلع إلى البناء والتطوير، من أجل المضي قدماً في المنافسة على هذه البطولة العريقة".وكان صندوق الاستثمار "بات باولن" قد أعلن نيته بيع النادي يوم 1 فبراير/شباط 2022، بعد اتفاق أبناء الراحل بات باولن (ورثته) على هذه الخطوة أخيراً.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103847/64/1038476410_112:0:1807:1271_1920x0_80_0_0_a055fd2831bcbfb993fefd2e21c7abae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الموافقة على أغلى عملية بيع لفريق رياضي في التاريخ
تابعنا عبر
اشترت مجموعة "والتون بينر" نادي دنفربرونكو، في صفقة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الفرق الرياضية الأمريكية والعالمية على الإطلاق.
ووافق اتحاد كرة القدم الأمريكية على عملية البيع للمجموعة التابعة لإحدى أغنى العائلات الأمريكية.
وسجلت الصفقة
رقما وصل لـ4.65 مليار دولار، لتصبح الأغلى في تاريخ الرياضة.
وتجاوزت هذه الصفقة ما دفعه رجل الأعمال الأمريكي، ستيف كوهين، الذي اشترى نادي نيويورك ميتس، المنافس في دوري البيسبول الأمريكي، في عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار.
من جهته صرح روب والتون مالك المجموعة، قائلا: "لا يمكننا إلا أن نكون أكثر حماسة لامتلاك دنفر برونكو، في الواقع هناك مسؤولية وامتياز أن نكون مشرفين على مثل هذا الفريق الشهير. بكل تأكيد لدينا احترام كبير لفريق برونكو، ونتطلع إلى البناء والتطوير، من أجل المضي قدماً في المنافسة على هذه البطولة العريقة".
وكان صندوق الاستثمار "بات باولن" قد أعلن نيته بيع النادي يوم 1 فبراير/شباط 2022، بعد اتفاق أبناء الراحل بات باولن (ورثته) على هذه الخطوة أخيراً.