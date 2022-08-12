https://arabic.sputniknews.com/20220812/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تدرج-مصر-ضمن-قاعدة-بياناتها-كدولة-لديها-مفاعل-نووي-تحت-الإنشاء-1066323598.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرج مصر ضمن قاعدة بياناتها كدولة لديها مفاعل نووي تحت الإنشاء
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرج مصر ضمن قاعدة بياناتها كدولة لديها مفاعل نووي تحت الإنشاء
أدرجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر ضمن قاعدة بياناتها الرسمية كدولة لديها مفاعل نووي تحت الإنشاء. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:35+0000
2022-08-12T07:35+0000
2022-08-12T07:35+0000
محطة نووية مصرية
محطة الضبعة النووية
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ووفقا لما أعلنته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، فقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بـ "إدراج جمهورية مصر العربية رسميا ضمن الدول التي لديها مفاعلات قيد الإنشاء، من خلال قاعدة بياناتها على "نظام المعلومات عن مفاعلات القوى PRIS".وكانت الهيئة قد حصلت على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى للمحطة النووية المصرية الأولى بعد أكثر من سبعين عامًا، في 29 يونيو/ حزيران الماضي.وتعد الضبعة أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/روساتوم-تعتزم-بدء-بناء-وحدتين-للطاقة-في-محطة-الضبعة-النووية-بحلول-نهاية-العام-الحالي-1064501920.html
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محطة نووية مصرية, محطة الضبعة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرج مصر ضمن قاعدة بياناتها كدولة لديها مفاعل نووي تحت الإنشاء
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أدرجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر ضمن قاعدة بياناتها الرسمية كدولة لديها مفاعل نووي تحت الإنشاء.
ووفقا لما أعلنته
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، فقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بـ "إدراج جمهورية مصر العربية رسميا ضمن الدول التي لديها مفاعلات قيد الإنشاء، من خلال قاعدة بياناتها على "نظام المعلومات عن مفاعلات القوى PRIS".
وكانت الهيئة قد حصلت على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى للمحطة النووية المصرية الأولى بعد أكثر من سبعين عامًا، في 29 يونيو/ حزيران الماضي.
وأطلقت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إشارة البدء لأعمال صب الخرسانة الأولى لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية، في يوليو/ تموز الماضي.
وتعد الضبعة أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة.