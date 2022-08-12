https://arabic.sputniknews.com/20220812/الولايات-المتحدة-تتخلص-من-ملايين-جرعات-لقاح-كورونا-كونها-غير-صالحة-للاستخدام-1066335592.html
الولايات المتحدة تتخلص من ملايين جرعات لقاح كورونا كونها غير صالحة للاستخدام
الولايات المتحدة تتخلص من ملايين جرعات لقاح كورونا كونها غير صالحة للاستخدام
سيتم التخلص من حوالي 135 جرعة من لقاح فيروس كورونا الجديد الذي أنتجته شركة "جونسون آند جونسون" في مصنع "Emergent BioSolutions" في بالتيمور، نظرا لسوء الجودة،... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:53+0000
2022-08-12T11:53+0000
2022-08-12T11:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وفقًا للتقرير، تم إنتاج لقاحات "كوفيد-19" المخطط التخلص منها بين أغسطس/آب 2021 وفبراير/شباط من هذا العام.وفقًا لـ"جونسون آند جونسون"، أظهرت نتائج التفتيش أن اللقاحات المنتجة في هذا المصنع خلال هذه الفترة لم تستوف معايير الجودة. ونتيجة لذلك، تم الإعلان عن أن حوالي 135 مليون جرعة غير صالحة للاستخدام.في العام الماضي، أنتج المصنع لقاحات من شركة "Johnson & Johnson" ودواء طورته شركة "Astra Zeneca" بالاشتراك مع جامعة أكسفورد. ومع ذلك، خلط موظفو المصنع عن طريق الخطأ بين مكونات اللقاحين، ما أدى إلى عدم استخدام أكثر من 400 مليون جرعة من الدواء المنتج.نتيجة لذلك، طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إيقاف الإنتاج في مصنع "Emergent BioSolutions" في بالتيمور في أبريل/نيسان 2021 وسمحت باستئناف الإنتاج في أغسطس 2021.قالت شركة "Johnson & Johnson" يوم الخميس إن لقاح كورونا المصنوع في هذا المصنع لم يتم طرحه في السوق منذ استئناف الإنتاج، وستنهي الشركة اتفاقية تصنيع اللقاح مع "Emergent BioSolutions".
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
الولايات المتحدة تتخلص من ملايين جرعات لقاح كورونا كونها غير صالحة للاستخدام
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سيتم التخلص من حوالي 135 جرعة من لقاح فيروس كورونا الجديد الذي أنتجته شركة "جونسون آند جونسون" في مصنع "Emergent BioSolutions" في بالتيمور، نظرا لسوء الجودة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وفقًا للتقرير، تم إنتاج لقاحات "كوفيد-19" المخطط التخلص منها بين أغسطس/آب 2021 وفبراير/شباط من هذا العام.
وفقًا لـ"جونسون آند جونسون"، أظهرت نتائج التفتيش أن اللقاحات المنتجة في هذا المصنع خلال هذه الفترة لم تستوف معايير الجودة. ونتيجة لذلك، تم الإعلان عن أن حوالي 135 مليون جرعة غير صالحة للاستخدام.
في العام الماضي، أنتج المصنع لقاحات من شركة "Johnson & Johnson" ودواء طورته شركة "Astra Zeneca" بالاشتراك مع جامعة أكسفورد. ومع ذلك، خلط موظفو المصنع عن طريق الخطأ بين مكونات اللقاحين، ما أدى إلى عدم استخدام أكثر من 400 مليون جرعة من الدواء المنتج.
نتيجة لذلك، طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إيقاف الإنتاج في مصنع "Emergent BioSolutions" في بالتيمور في أبريل/نيسان 2021 وسمحت باستئناف الإنتاج في أغسطس 2021.
قالت شركة "Johnson & Johnson" يوم الخميس إن لقاح كورونا المصنوع في هذا المصنع لم يتم طرحه في السوق منذ استئناف الإنتاج، وستنهي الشركة اتفاقية تصنيع اللقاح مع "Emergent BioSolutions".