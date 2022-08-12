https://arabic.sputniknews.com/20220812/انتبه-للخطر-الشدد-ماذا-يفعل-التفكير-الكثير-بدماغك-وكيف-تنقذ-نفسك-1066331012.html
انتبه للخطر الشديد... ماذا يفعل التفكير الكثير بدماغك وكيف تنقذ نفسك؟
انتبه للخطر الشديد... ماذا يفعل التفكير الكثير بدماغك وكيف تنقذ نفسك؟
عندما يدخل الإنسان في دوامة تفكير طويلة، أو يمارس عملا عقليا شاقا فإنه يشعر بالإرهاق، كما لو كان العمل "بدنيا شاقا"، فما السبب وراء ذلك؟ 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:11+0000
2022-08-12T10:11+0000
2022-08-12T10:12+0000
مجتمع
منوعات
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أظهرت دراسة جديدة أن التفكير الكثير أو العمل المعرفي المكثف لساعات عدة، يتسبب في تراكم منتجات ثانوية سامة في جزء الدماغ المعروف باسم قشرة الفص الجبهي (وهو شكل من أشكال الصرع).وقال الباحثون إن هذا بدوره يؤثر على سيطرة الإنسان على قراراته، لذا فإنّ تركيز المرء يتشتت بشكل غير إرادي ويتجه نحو الإجراءات التي لا تتطلب أي جهد أو انتظار حيث يبدأ التعب المعرفي.هل هناك طريقة ما للتغلب على هذا الحد من قدرة عقولنا على التفكير بجد؟ يجيب بيسيجليون "للأسف ليس هناك حلًا، سأستخدم وصفات قديمة جيدة: الراحة والنوم".كما ينصح الناس بتجنب اتخاذ قرارات مهمة عندما يكونون متعبين.
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مجتمع, منوعات
انتبه للخطر الشديد... ماذا يفعل التفكير الكثير بدماغك وكيف تنقذ نفسك؟
10:11 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
عندما يدخل الإنسان في دوامة تفكير طويلة، أو يمارس عملا عقليا شاقا فإنه يشعر بالإرهاق، كما لو كان العمل "بدنيا شاقا"، فما السبب وراء ذلك؟
أظهرت دراسة جديدة أن التفكير الكثير
أو العمل المعرفي المكثف لساعات عدة، يتسبب في تراكم منتجات ثانوية سامة في جزء الدماغ المعروف باسم قشرة الفص الجبهي (وهو شكل من أشكال الصرع).
وقال الباحثون إن هذا بدوره يؤثر على سيطرة الإنسان على قراراته، لذا فإنّ تركيز المرء يتشتت بشكل غير إرادي ويتجه نحو الإجراءات التي لا تتطلب أي جهد أو انتظار حيث يبدأ التعب المعرفي.
يقول ماتياس بيسيجليون من جامعة بيتي سالبترير في باريس "النتائج التي توصّلنا إليها تظهر أن العمل المعرفي ينتج عنه تغيير وظيفي حقيقي - تراكم مواد ضارة - لذا فإن التعب سيكون بالفعل إشارة تجعلنا نتوقف عن العمل للحفاظ على سلامة وظائف الدماغ".
هل هناك طريقة ما للتغلب على هذا الحد من قدرة عقولنا على التفكير بجد؟
يجيب بيسيجليون "للأسف ليس هناك حلًا، سأستخدم وصفات قديمة جيدة: الراحة والنوم".
كما ينصح الناس بتجنب اتخاذ قرارات مهمة عندما يكونون متعبين.