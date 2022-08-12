https://arabic.sputniknews.com/20220812/انكماش-الاقتصاد-البريطاني-وسط-ترقب-للركود-التضخمي-1066344951.html

انكماش الاقتصاد البريطاني وسط ترقب للركود التضخمي

انكماش الاقتصاد البريطاني وسط ترقب للركود التضخمي

انكمش الاقتصاد البريطاني بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، حيث أدى التراجع في جميع القطاعات إلى إثارة مخاوف من حدوث ركود تضخمي، وهو مزيج قاتل من النمو الضعيف ... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T15:00+0000

2022-08-12T15:00+0000

2022-08-12T15:00+0000

بريطانيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065560968_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_da766097167c63c4ce441c88b45a70d0.jpg

تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في هذه الفترة، مقارنة بنمو قدره 0.8% في الربع الأول، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني التي نقلها موقع "ياهو فايننس".على أساس ربع سنوي، انخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ العام الماضي عندما أدى إغلاق صارم لفيروس كورونا إلى إغلاق الصناعات. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع الاقتصاد 1.3%.وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في يونيو وحده، من 0.4% في مايو/ أيار عندما خالف الإنتاج التوقعات. وكان هذا أسوأ انخفاض شهري منذ يناير/ كانون الثاني 2021.كانت الصحة هي المساهم الرئيسي في التراجع، حيث انخفض إنتاج الخدمات بنسبة 0.4% في الربع الثاني و0.5% في يونيو، بعدما ألغيت برامج الاختبار والتتبع واللقاحات تدريجيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/انكماش-الاقتصاد-الأمريكي-للربع-الثاني-تواليا-وبايدن-يصر-على-أنه-ليس-في-حالة-ركود-1065699310.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بريطانيا, اقتصاد