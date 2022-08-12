https://arabic.sputniknews.com/20220812/انكماش-الاقتصاد-البريطاني-وسط-ترقب-للركود-التضخمي-1066344951.html
انكماش الاقتصاد البريطاني وسط ترقب للركود التضخمي
انكماش الاقتصاد البريطاني وسط ترقب للركود التضخمي
انكمش الاقتصاد البريطاني بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، حيث أدى التراجع في جميع القطاعات إلى إثارة مخاوف من حدوث ركود تضخمي، وهو مزيج قاتل من النمو الضعيف ... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T15:00+0000
2022-08-12T15:00+0000
2022-08-12T15:00+0000
بريطانيا
اقتصاد
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تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في هذه الفترة، مقارنة بنمو قدره 0.8% في الربع الأول، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني التي نقلها موقع "ياهو فايننس".على أساس ربع سنوي، انخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ العام الماضي عندما أدى إغلاق صارم لفيروس كورونا إلى إغلاق الصناعات. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع الاقتصاد 1.3%.وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في يونيو وحده، من 0.4% في مايو/ أيار عندما خالف الإنتاج التوقعات. وكان هذا أسوأ انخفاض شهري منذ يناير/ كانون الثاني 2021.كانت الصحة هي المساهم الرئيسي في التراجع، حيث انخفض إنتاج الخدمات بنسبة 0.4% في الربع الثاني و0.5% في يونيو، بعدما ألغيت برامج الاختبار والتتبع واللقاحات تدريجيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/انكماش-الاقتصاد-الأمريكي-للربع-الثاني-تواليا-وبايدن-يصر-على-أنه-ليس-في-حالة-ركود-1065699310.html
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بريطانيا, اقتصاد
انكماش الاقتصاد البريطاني وسط ترقب للركود التضخمي
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انكمش الاقتصاد البريطاني بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، حيث أدى التراجع في جميع القطاعات إلى إثارة مخاوف من حدوث ركود تضخمي، وهو مزيج قاتل من النمو الضعيف - الركود - والتضخم المرتفع.
تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في هذه الفترة، مقارنة بنمو قدره 0.8% في الربع الأول، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني التي نقلها موقع
"ياهو فايننس".
على أساس ربع سنوي، انخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ العام الماضي عندما أدى إغلاق صارم لفيروس كورونا إلى إغلاق الصناعات. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع الاقتصاد 1.3%.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في يونيو وحده، من 0.4% في مايو/ أيار عندما خالف الإنتاج التوقعات. وكان هذا أسوأ انخفاض شهري منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
كانت الصحة هي المساهم الرئيسي في التراجع، حيث انخفض إنتاج الخدمات
بنسبة 0.4% في الربع الثاني و0.5% في يونيو، بعدما ألغيت برامج الاختبار والتتبع واللقاحات تدريجيا.