https://arabic.sputniknews.com/20220812/بدء-بناء-مصنع-لإنتاج-الطائرات-دون-طيار-التركية-بيرقدار-في-أوكرانيا-1066348811.html
بدء بناء مصنع لإنتاج الطائرات دون طيار التركية "بيرقدار" في أوكرانيا
بدء بناء مصنع لإنتاج الطائرات دون طيار التركية "بيرقدار" في أوكرانيا
أعلن المدير العام لشركة "بايكار ماكينا" التركية لإنتاج الطائرات دون طيار، هالوك بيرقدار، اليوم الجمعة، عن بدء تشييد مصنع للشركة في أوكرانيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T17:43+0000
2022-08-12T17:43+0000
2022-08-12T17:43+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "أونيان" الأوكرانية، عن بيرقدار، قوله: "نريد إنتاج جميع الأنظمة، ليس فقط جسم الطائرة، ولكن أيضًا الإلكترونيات، والبرمجيات، وخططنا الاستثمارية تمضي قدما الآن".ووفقا له، فإنه "بالإضافة إلى أقسام الإنتاج، سيعمل على أراضي المصنع مركز أبحاث ومركز إنتاج متقدم حيث بدأ بناؤهما بالفعل".وسيتم أيضا إنتاج طائرات دون طيار من طراز "برقدار تي في-2" و"بيرقدار أكينسي" في المصنع الأوكراني.وفي 9 أغسطس/آب، صرح السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بودنار من أن بناء المصنع سيستغرق عدة أشهر، وأن إطلاقه لن يتم إلا في نهاية عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-لا-تجد-صعوبة-في-إسقاط-مسيرات-بيرقدار-1062678121.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
بدء بناء مصنع لإنتاج الطائرات دون طيار التركية "بيرقدار" في أوكرانيا
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أعلن المدير العام لشركة "بايكار ماكينا" التركية لإنتاج الطائرات دون طيار، هالوك بيرقدار، اليوم الجمعة، عن بدء تشييد مصنع للشركة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة
"أونيان" الأوكرانية، عن بيرقدار، قوله: "نريد إنتاج جميع الأنظمة، ليس فقط جسم الطائرة، ولكن أيضًا الإلكترونيات، والبرمجيات، وخططنا الاستثمارية تمضي قدما الآن".
ووفقا له، فإنه "بالإضافة إلى أقسام الإنتاج، سيعمل على أراضي المصنع مركز أبحاث ومركز إنتاج متقدم حيث بدأ بناؤهما بالفعل".
وسيتم أيضا إنتاج طائرات دون طيار من طراز "برقدار تي في-2"
و"بيرقدار أكينسي" في المصنع الأوكراني.
وفي 9 أغسطس/آب، صرح السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بودنار من أن بناء المصنع سيستغرق عدة أشهر، وأن إطلاقه لن يتم إلا في نهاية عام 2023.