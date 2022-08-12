https://arabic.sputniknews.com/20220812/بوتين-يناقش-في-اجتماع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-القضايا-الأمنية-1066326691.html
بوتين يناقش في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي القضايا الأمنية
بوتين يناقش في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي القضايا الأمنية
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي القضايا الأمنية في القطاع العسكري. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:53+0000
2022-08-12T08:53+0000
2022-08-12T08:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال: "اليوم لدينا قضايا أمنية على جدول الأعمال بالمعنى الحقيقي للكلمة - في الاتجاه العسكري. الكلمة لوزير الدفاع سيرغي شويغو".فقدم شويغو تقريرا عن الوضع الأمني في الاجتماع.حضر الاجتماع رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يناقش في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي القضايا الأمنية
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي القضايا الأمنية في القطاع العسكري.
وقال: "اليوم لدينا قضايا أمنية على جدول الأعمال بالمعنى الحقيقي للكلمة - في الاتجاه العسكري. الكلمة لوزير الدفاع سيرغي شويغو".
فقدم شويغو تقريرا عن الوضع الأمني في الاجتماع.
حضر الاجتماع رئيسة مجلس الفيدرالية فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.