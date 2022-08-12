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https://arabic.sputniknews.com/20220812/بوغدانوف-يبحث-مع-القائمة-بالأعمال-المصرية-لدى-موسكو-تطوير-العلاقات-بين-البلدين-والقضايا-الدولية-1066343954.html
بوغدانوف يبحث مع القائمة بالأعمال المصرية لدى موسكو تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية
بوغدانوف يبحث مع القائمة بالأعمال المصرية لدى موسكو تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية
بحث نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، والقائمة بالأعمال المصرية لدى موسكو، مروى لاشين،... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:32+0000
2022-08-12T14:32+0000
الخارجية الروسية
روسيا
مصر
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: "خلال المحادثة، تم التطرق إلى بعض قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية الروسية - المصرية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك".والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قيادات الدولة المصرية خلال زيارته للقاهرة، في نهاية الشهر الماضي، وناقش معها القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والعالمي.وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.ويرى عدد من البرلمانيين المصريين أهمية كبيرة لزيارة لافروف إلى مصر في هذه الفترة الحساسة على أكثر من مستوى خاصة السياسي والاقتصادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/صحيفة-جولة-لافروف-الأفريقية-تجبر-أوروبا-على-تكثيف-الدعم-والاتصالات-مع-إثيوبيا-1065709300.html
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الخارجية الروسية, روسيا, مصر

بوغدانوف يبحث مع القائمة بالأعمال المصرية لدى موسكو تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية

14:32 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، والقائمة بالأعمال المصرية لدى موسكو، مروى لاشين، تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: "خلال المحادثة، تم التطرق إلى بعض قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية الروسية - المصرية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك".
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قيادات الدولة المصرية خلال زيارته للقاهرة، في نهاية الشهر الماضي، وناقش معها القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والعالمي.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
صحيفة: جولة لافروف الأفريقية تجبر أوروبا على تكثيف الدعم والاتصالات مع إثيوبيا
28 يوليو, 18:33 GMT
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
ويرى عدد من البرلمانيين المصريين أهمية كبيرة لزيارة لافروف إلى مصر في هذه الفترة الحساسة على أكثر من مستوى خاصة السياسي والاقتصادي.
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