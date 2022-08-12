https://arabic.sputniknews.com/20220812/تتارستان-تفرض-حجرا-صحيا-في-22-منطقة-بسبب-حمى-الخنازير-الأفريقية-1066331702.html
تتارستان تفرض "حجرا صحيا" في 22 منطقة بسبب حمى الخنازير الأفريقية
تتارستان تفرض "حجرا صحيا" في 22 منطقة بسبب حمى الخنازير الأفريقية
وقع رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي بتطبيق الحجر الصحي في 22 منطقة بالجمهورية، نتيجة تفشي حمى الخنازير الأفريقية في ثلاث بؤر، تم... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:35+0000
2022-08-12T10:35+0000
2022-08-12T10:35+0000
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قازان - سبوتنيك. وجاء في المرسوم: "بسبب الكشف عن مرض الخنازير الداجنة والخنازير البرية المصابة بحمى الخنازير الأفريقية وخطر انتشارها ... قررت فرض تدابير تقييدية (حجر صحي) (للوقاية) من حمى الخنازير الأفريقية في البؤر الوبائية والمناطق المهددة ومناطق المراقبة".ووفقًا للوثيقة، تم تحديد المناطق المهددة من الأراضي المجاورة للبؤر الوبائية الثلاث، بمساحة نصف قطرها 5 كيلومترات على الأقل من حدود البؤر، وتشمل 13 قرية وبلدة في منطقتي فيركنوسلونسكي وسباسكي في تتارستان.ويحظر المرسوم زيارة البؤر الوبائية بالإقليم من قبل الغرباء، ونقل واستيراد وتصدير الحيوانات وذبحها، وتصدير المواشي ومنتجات المحاصيل، والأعلاف، ودخول وخروج المركبات غير المشاركة في مكافحة تفشي حمى الخنازير الأفريقية.بالإضافة إلى ذلك، يحظر الصيد في مناطق الصيد داخل المساحة المعرضة للتهديد الوبائي، كما يحظر من هذه المناطق تصدير الخنازير ولحوم الحيوانات ونقل النفايات والمعدات والأدوات المستخدمة في تربية الحيوانات، وشراء وتصدير الأعلاف منها.يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب الإنسان، لكنها تؤدي لنفوق الخنازير ولا يوجد حتى الآن أي لقاح ضدها أو علاج لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/مولدوفا-ترصد-ظهور-حمى-الخنازير-الأفريقية-شمالي-البلاد-1066158655.html
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تتارستان, العالم, أخبار العالم الآن
تتارستان تفرض "حجرا صحيا" في 22 منطقة بسبب حمى الخنازير الأفريقية
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وقع رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي بتطبيق الحجر الصحي في 22 منطقة بالجمهورية، نتيجة تفشي حمى الخنازير الأفريقية في ثلاث بؤر، تم تحديدها في منطقتي فيركنوسلونسكي وسباسكي.
قازان - سبوتنيك
. وجاء في المرسوم: "بسبب الكشف عن مرض الخنازير الداجنة والخنازير البرية المصابة بحمى الخنازير الأفريقية وخطر انتشارها ... قررت فرض تدابير تقييدية (حجر صحي) (للوقاية) من حمى الخنازير الأفريقية في البؤر الوبائية والمناطق المهددة ومناطق المراقبة".
ووفقًا للوثيقة، تم تحديد المناطق المهددة من الأراضي المجاورة للبؤر الوبائية الثلاث، بمساحة نصف قطرها 5 كيلومترات على الأقل من حدود البؤر، وتشمل 13 قرية وبلدة في منطقتي فيركنوسلونسكي وسباسكي في تتارستان.
ويحظر المرسوم زيارة البؤر الوبائية بالإقليم من قبل الغرباء، ونقل واستيراد وتصدير الحيوانات وذبحها، وتصدير المواشي ومنتجات المحاصيل، والأعلاف، ودخول وخروج المركبات غير المشاركة في مكافحة تفشي حمى الخنازير الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر الصيد في مناطق الصيد داخل المساحة المعرضة للتهديد الوبائي، كما يحظر من هذه المناطق تصدير الخنازير ولحوم الحيوانات ونقل النفايات والمعدات والأدوات المستخدمة في تربية الحيوانات، وشراء وتصدير الأعلاف منها.
يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية
لا تصيب الإنسان، لكنها تؤدي لنفوق الخنازير ولا يوجد حتى الآن أي لقاح ضدها أو علاج لها.