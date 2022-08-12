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https://arabic.sputniknews.com/20220812/تجربة-علمية-واعدة-من-جلد-الخنزير-تمنح-الأمل-لضعاف-البصر-1066350269.html
تجربة علمية واعدة من جلد الخنزير تمنح الأمل لضعاف البصر
تجربة علمية واعدة من جلد الخنزير تمنح الأمل لضعاف البصر
نجحت تجربة علمية واعدة اعتمدت على جلد الخنزير في إعادة البصر لدى 20 شخصا كفيفا، أو يعاني ‏من ضعف في نظره.‏ 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T19:08+0000
2022-08-12T19:08+0000
مجتمع
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وطوّر العلماء في جامعة لينكوبينغ السويدية عملية زراعة قرنية من بروتين "الكولاجين" من الحيوان، والتي تتشابه مع قرنية الإنسان، وتحمل في طياتها مميزات عديدة، منها إمكانية إنتاجها بكميات كبيرة، وتخزينها لمدة تصل إلى عامين، وفقا للدرسة المنشورة في مجلة "Nature Biotechnology".كما تتميز القرنية الجديدة بأنها اقتصادية، ومن السهل الوصول إليها في جميع أنحاء العالم، لكونها منتج ثانوي لصناعة المواد الغذائية، فضلا عن أن أسعارها معقولة للجميع، وليس فقط للأثرياء، وهو ما يبشّر بأن تكون في المستقبل بديلا للقرنية البشرية التي يتم التبرع بها.ميزة أخرى للقرنية الجديدة، وهي أن الجراحة اللازمة من أجل غرسها لا تتطلب توغلا كبيرا في العين، ولا تستوجب إجراء غرز، لكن بدلا من ذلك يتم إجراء شق صغير يتم من خلاله إدخال الغرسة في القرنية الموجودة، وذلك باستخدام ليزر متقدم، أو يدويا من خلال أدوات جراحية بسيطة.وفي دراستهم، أجرى الباحثون العمليات الجراحية على 20 مريضا في إيران والهند، ولم يكن لديهم مضاعفات بعد مرور عامين من إجرائها.وأكد العلماء أن أنسجة عيون المرضى التئمت سريعا، وتم استعادة سمك القرنية، وانحنائها إلى طبيعتها.كما لاحظوا أن عملية زرع القرنية الجديدة لا تستلزم سوى 8 أسابيع فقط من قطرات العين المثبطة للمناعة من أجل رفض منع الزرع الجديد، على عكس الاضطرار لتناول الدواء لسنوات بعد الخضوع لجراحة زرع قرنية تقليدية.وتشير التقديرات العلمية إلى أن 12.7 مليون شخص حول العالم مصابون بالعمى بسبب القرنيات المتضررة أو المريضة، لأنها تحد من كمية الضوء التي تدخل العين.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/جراح-يكشف-مفاجأة-حول-سبب-وفاة-أول-شخص-يجري-عملية-زرع-قلب-خنزير-1061925353.html
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مجتمع, منوعات

تجربة علمية واعدة من جلد الخنزير تمنح الأمل لضعاف البصر

19:08 GMT 12.08.2022
CC0 / Anemone123 / blind girlسيدة فاقدة البصر
سيدة فاقدة البصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
سيدة فاقدة البصر
CC0 / Anemone123 / blind girl
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نجحت تجربة علمية واعدة اعتمدت على جلد الخنزير في إعادة البصر لدى 20 شخصا كفيفا، أو يعاني ‏من ضعف في نظره.‏
وطوّر العلماء في جامعة لينكوبينغ السويدية عملية زراعة قرنية من بروتين "الكولاجين" من الحيوان، والتي تتشابه مع قرنية الإنسان، وتحمل في طياتها مميزات عديدة، منها إمكانية إنتاجها بكميات كبيرة، وتخزينها لمدة تصل إلى عامين، وفقا للدرسة المنشورة في مجلة "Nature Biotechnology".
كما تتميز القرنية الجديدة بأنها اقتصادية، ومن السهل الوصول إليها في جميع أنحاء العالم، لكونها منتج ثانوي لصناعة المواد الغذائية، فضلا عن أن أسعارها معقولة للجميع، وليس فقط للأثرياء، وهو ما يبشّر بأن تكون في المستقبل بديلا للقرنية البشرية التي يتم التبرع بها.
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ميزة أخرى للقرنية الجديدة، وهي أن الجراحة اللازمة من أجل غرسها لا تتطلب توغلا كبيرا في العين، ولا تستوجب إجراء غرز، لكن بدلا من ذلك يتم إجراء شق صغير يتم من خلاله إدخال الغرسة في القرنية الموجودة، وذلك باستخدام ليزر متقدم، أو يدويا من خلال أدوات جراحية بسيطة.
وفي دراستهم، أجرى الباحثون العمليات الجراحية على 20 مريضا في إيران والهند، ولم يكن لديهم مضاعفات بعد مرور عامين من إجرائها.
وأكد العلماء أن أنسجة عيون المرضى التئمت سريعا، وتم استعادة سمك القرنية، وانحنائها إلى طبيعتها.
كما لاحظوا أن عملية زرع القرنية الجديدة لا تستلزم سوى 8 أسابيع فقط من قطرات العين المثبطة للمناعة من أجل رفض منع الزرع الجديد، على عكس الاضطرار لتناول الدواء لسنوات بعد الخضوع لجراحة زرع قرنية تقليدية.
وتشير التقديرات العلمية إلى أن 12.7 مليون شخص حول العالم مصابون بالعمى بسبب القرنيات المتضررة أو المريضة، لأنها تحد من كمية الضوء التي تدخل العين.
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