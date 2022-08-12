https://arabic.sputniknews.com/20220812/تحطم-مقاتلة-إف-4إي-تابعة-لقوات-كوريا-الجنوبية-فوق-البحر-الأصفر-1066321355.html
تحطم مقاتلة "إف-4إي" تابعة لقوات كوريا الجنوبية فوق البحر الأصفر
تحطم مقاتلة "إف-4إي" تابعة لقوات كوريا الجنوبية فوق البحر الأصفر
تحطمت مقاتلة كورية جنوبية من طراز F-4E فوق البحر الأصفر اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:05+0000
2022-08-12T06:05+0000
2022-08-12T06:05+0000
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1066321154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e9afb03341c9cec81c92b30d0252ac8.jpg
وقع الحادث في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي (06:20 بتوقيت موسكو) أثناء عودة الطائرة من عملية أمنية. وقفز قائدا الطائرة بالمظلة.كانت المقاتلة تحلق إلى القاعدة في سوون، على بعد 35 كم من سيئول.وبدأ سلاح الجو تحقيقا في أسباب الحادث.
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1066321154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c195bef9a4acb928adb123ccc52644de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية
تحطم مقاتلة "إف-4إي" تابعة لقوات كوريا الجنوبية فوق البحر الأصفر
تابعنا عبر
تحطمت مقاتلة كورية جنوبية من طراز F-4E فوق البحر الأصفر اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
وقع الحادث
في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي (06:20 بتوقيت موسكو) أثناء عودة الطائرة من عملية أمنية. وقفز قائدا الطائرة بالمظلة.
كانت المقاتلة تحلق إلى القاعدة في سوون، على بعد 35 كم من سيئول.
وبدأ سلاح الجو تحقيقا في أسباب الحادث.