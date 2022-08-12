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https://arabic.sputniknews.com/20220812/تحطم-مقاتلة-إف-4إي-تابعة-لقوات-كوريا-الجنوبية-فوق-البحر-الأصفر-1066321355.html
تحطم مقاتلة "إف-4إي" تابعة لقوات كوريا الجنوبية فوق البحر الأصفر
تحطم مقاتلة "إف-4إي" تابعة لقوات كوريا الجنوبية فوق البحر الأصفر
تحطمت مقاتلة كورية جنوبية من طراز F-4E فوق البحر الأصفر اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:05+0000
2022-08-12T06:05+0000
كوريا الجنوبية
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وقع الحادث في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي (06:20 بتوقيت موسكو) أثناء عودة الطائرة من عملية أمنية. وقفز قائدا الطائرة بالمظلة.كانت المقاتلة تحلق إلى القاعدة في سوون، على بعد 35 كم من سيئول.وبدأ سلاح الجو تحقيقا في أسباب الحادث.
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كوريا الجنوبية

تحطم مقاتلة "إف-4إي" تابعة لقوات كوريا الجنوبية فوق البحر الأصفر

06:05 GMT 12.08.2022
CC BY-SA 4.0 / KF-21A / Prototype of the KF-21مقاتلة كورية جنوبية
مقاتلة كورية جنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
CC BY-SA 4.0 / KF-21A / Prototype of the KF-21
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تحطمت مقاتلة كورية جنوبية من طراز F-4E فوق البحر الأصفر اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
وقع الحادث في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي (06:20 بتوقيت موسكو) أثناء عودة الطائرة من عملية أمنية. وقفز قائدا الطائرة بالمظلة.
كانت المقاتلة تحلق إلى القاعدة في سوون، على بعد 35 كم من سيئول.
وبدأ سلاح الجو تحقيقا في أسباب الحادث.
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