https://arabic.sputniknews.com/20220812/تركيا-تعلن-مغادرة-سفينتين-موانئ--أوكرانيا-تحملان-مواد-زراعية--1066320509.html
تركيا تعلن مغادرة سفينتين موانئ أوكرانيا تحملان مواد زراعية
تركيا تعلن مغادرة سفينتين موانئ أوكرانيا تحملان مواد زراعية
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مغادرة سفينتين للموانئ الأوكرانية تحملان منتجات زراعية، إحداهما تتجه إلى إيران. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T05:37+0000
2022-08-12T05:37+0000
2022-08-12T05:37+0000
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وجاء في تغريدة نشرتها الوزارة بصفحتها الخاصة على منصة "تويتر": ""السفينة SORMOVSKY التي تحمل علم بليز وتحمل 3 آلاف و50 طنا من القمح، غادرت ميناء تشورنومورسك وتوجهت إلى تيكيرداغ. كما غادرت السفينة STAR LAURA التي تحمل علم جزر مارشال وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة ميناء تشورنومورسك يوجني وتوجهت إلى إيران".وقع ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو/ تموز على اتفاقيتين في إسطنبول. تنص حزمة هذه الوثائق على إزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، كما تحدد خوارزمية الخروج الآمن للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا على طول الممرات الإنسانية البحرية المنشأة خصيصا. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، فإن تنفيذ "صفقة الحبوب" سيسمح بتوريد 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب. واتهم الغرب بدوره روسيا بحقيقة أن الحبوب من أوكرانيا لا تدخل الأسواق العالمية. ونفت موسكو بشكل قاطع هذه الاتهامات. في وقت لاحق، اتضح أن الجيش الأوكراني أشعل النار في الحبوب في ميناء ماريوبول، كما قام بتلغيم جزء من البحر الأسود.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, اقتصاد
تركيا تعلن مغادرة سفينتين موانئ أوكرانيا تحملان مواد زراعية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مغادرة سفينتين للموانئ الأوكرانية تحملان منتجات زراعية، إحداهما تتجه إلى إيران.
وجاء في تغريدة نشرتها الوزارة بصفحتها الخاصة على منصة "تويتر": ""السفينة SORMOVSKY التي تحمل علم بليز وتحمل 3 آلاف و50 طنا من القمح، غادرت ميناء تشورنومورسك وتوجهت إلى تيكيرداغ. كما غادرت السفينة STAR LAURA التي تحمل علم جزر مارشال وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة ميناء تشورنومورسك يوجني وتوجهت إلى إيران".
وقع ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو/ تموز على اتفاقيتين في إسطنبول. تنص حزمة هذه الوثائق على إزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، كما تحدد خوارزمية الخروج الآمن للسفن التجارية
من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا على طول الممرات الإنسانية البحرية المنشأة خصيصا. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، فإن تنفيذ "صفقة الحبوب" سيسمح بتوريد 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب. واتهم الغرب بدوره روسيا بحقيقة أن الحبوب من أوكرانيا لا تدخل الأسواق العالمية. ونفت موسكو بشكل قاطع هذه الاتهامات. في وقت لاحق، اتضح أن الجيش الأوكراني أشعل النار في الحبوب في ميناء ماريوبول، كما قام بتلغيم جزء من البحر الأسود.