https://arabic.sputniknews.com/20220812/تغريم-غوغل-427-مليون-دولار-بسبب-الاحتيال-في-جمع-البيانات-الشخصية-1066328114.html
تغريم غوغل 42.7 مليون دولار بسبب الاحتيال في جمع البيانات الشخصية
تغريم غوغل 42.7 مليون دولار بسبب الاحتيال في جمع البيانات الشخصية
فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية على غوغل غرامة قدرها 60 مليون دولار أسترالي (42.7 مليون دولار) لتقديم الشركة إقرارات مضللة للمستهلكين حول استخدام وجمع... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T09:42+0000
2022-08-12T09:42+0000
2022-08-12T09:42+0000
مجتمع
شركة غوغل
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سبوتنيك. ذكرت لجنة المنافسة والمستهلكين الأستراالية في بيان لها: "ألزمت المحكمة الفيدرالية شركة غوغل بدفع 60 مليون دولار كغرامات لتقديم إقرارات مضللة للمستهلكين حول جمع واستخدام بيانات الموقع الشخصية الخاصة بهم على هواتف أندرويد في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2017 وديسمبر/ كانون الأول 2018".يشار إلى أن غوغل كانت قد انتهكت قانون المستهلك الأسترالي من خلال طمأنة بعض مستخدمي نظام أندرويد بأن إعداد "سجل المواقع" هو الإعداد الوحيد الذي يجمع البيانات الشخصية ذات الصلة ويستخدمها، بينما قام إعداد آخر بعنوان "نشاط الويب والتطبيقات" بجمع نفس المعلومات.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية فرضها غرامة قدرها 34.8 مليون دولار على شركة "غوغل"، لإساءتها استغلال موقعها المهيمن في السوق، من خلال الحظر التعسفي للحسابات على منصة "يوتيوب".وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وجدت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية أن "غوغل" مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال تطبيق قواعد حظر "غير شفافة ومتحيزة وغير متوقعة" ضد مستخدمي "يوتيوب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, شركة غوغل
تغريم غوغل 42.7 مليون دولار بسبب الاحتيال في جمع البيانات الشخصية
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فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية على غوغل غرامة قدرها 60 مليون دولار أسترالي (42.7 مليون دولار) لتقديم الشركة إقرارات مضللة للمستهلكين حول استخدام وجمع بياناتهم الشخصية.
سبوتنيك
. ذكرت لجنة المنافسة والمستهلكين الأستراالية في بيان لها: "ألزمت المحكمة الفيدرالية شركة غوغل بدفع 60 مليون دولار كغرامات لتقديم إقرارات مضللة للمستهلكين حول جمع واستخدام بيانات الموقع الشخصية الخاصة بهم على هواتف أندرويد في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2017 وديسمبر/ كانون الأول 2018".
يشار إلى أن غوغل كانت قد انتهكت قانون المستهلك الأسترالي من خلال طمأنة بعض مستخدمي نظام أندرويد بأن إعداد "سجل المواقع" هو الإعداد الوحيد الذي يجمع البيانات الشخصية ذات الصلة ويستخدمها، بينما قام إعداد آخر بعنوان "نشاط الويب والتطبيقات" بجمع نفس المعلومات.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية فرضها غرامة قدرها 34.8 مليون دولار
على شركة "غوغل"، لإساءتها استغلال موقعها المهيمن في السوق، من خلال الحظر التعسفي للحسابات على منصة "يوتيوب".
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وجدت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية أن "غوغل" مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال تطبيق قواعد حظر "غير شفافة ومتحيزة وغير متوقعة" ضد مستخدمي "يوتيوب".