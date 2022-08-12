https://arabic.sputniknews.com/20220812/تقارير-بايدن-وأسرته-يقضون-عطلتهم-الصيفية-في-قصر-تبلغ-قيمته-20-مليون-دولار-مجانا-1066351663.html
تقارير: بايدن وأسرته يقضون عطلتهم الصيفية في قصر قيمته 20 مليون دولار مجانا
تقارير: بايدن وأسرته يقضون عطلتهم الصيفية في قصر قيمته 20 مليون دولار مجانا
كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن وأسرته، بما في ذلك نجله هانتر، يقضون إجازتهم الصيفية في قصر مطل على شاطئ البحر بقيمة 20 مليون دولار في ساوث كارولينا،... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T20:26+0000
2022-08-12T20:26+0000
2022-08-12T20:31+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ويقع العقار الفاخر في جزيرة كياوا، ويتكون من 9 غرف نوم، وهو مملوك للمانحة الديمقراطية البارزة، ماريا ألوين، وهي أرملة مؤسس صندوق التحوط، جيمس ألوين، وفقا لتقرير صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أمس الخميس.ووفقا للمصدر، فإن الرئيس الأمريكي وزوجته، جيل بايدن، يعرفان ماريا ألوين منذ أكثر من 10 سنوات، لكن عائلاتهما لا تشتركان في تعاملات تجارية سويا.وبدأ جو بايدن في زيارة القصر الفخم لفترات قصيرة، ابتداءً من عام 2009، وذكر التقرير الأمريكي أن العقار كان معروضا للبيع في وقت سابق من العام الحالي.يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثير فيها الإقامة المجانية لعائلة جو بايدن الجدل، ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أمضت عائلته عطلة عيد الشكر في منزل الملياردير المستثمر في الأسهم الخاصة، ديفيد روبنشتاين، والذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار على جزيرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقارير: بايدن وأسرته يقضون عطلتهم الصيفية في قصر قيمته 20 مليون دولار مجانا
20:26 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 20:31 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن وأسرته، بما في ذلك نجله هانتر، يقضون إجازتهم الصيفية في قصر مطل على شاطئ البحر بقيمة 20 مليون دولار في ساوث كارولينا، دون أن يدفعوا سنتا واحدا نظير إقامتهم.
ويقع العقار الفاخر في جزيرة كياوا، ويتكون من 9 غرف نوم، وهو مملوك للمانحة الديمقراطية البارزة، ماريا ألوين، وهي أرملة مؤسس صندوق التحوط، جيمس ألوين، وفقا لتقرير صحيفة
"نيويورك بوست" الأمريكية، أمس الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، قوله: "لقد مكث بايدن مع أسرته هنا من قبل ولم يدفعوا أجرا، لم يدفعوا أبدا، إنهم مجرد أصدقاء".
ووفقا للمصدر، فإن الرئيس الأمريكي وزوجته، جيل بايدن، يعرفان ماريا ألوين منذ أكثر من 10 سنوات، لكن عائلاتهما لا تشتركان في تعاملات تجارية سويا.
وبدأ جو بايدن في زيارة القصر الفخم لفترات قصيرة، ابتداءً من عام 2009، وذكر التقرير الأمريكي أن العقار كان معروضا للبيع في وقت سابق من العام الحالي.
يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تثير فيها الإقامة المجانية لعائلة جو بايدن الجدل، ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أمضت عائلته عطلة عيد الشكر في منزل الملياردير المستثمر في الأسهم الخاصة، ديفيد روبنشتاين، والذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار على جزيرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.