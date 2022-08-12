https://arabic.sputniknews.com/20220812/جنرال-روسي-يقيم-نظام-الدفاع-الجوي-القبة-الحديدية-1066319825.html
جنرال روسي يقيم نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"
جنرال روسي يقيم نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"
قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (2004-2008) جنرال الجيش، يوري بالويفسكي إن نظام القبة الحديدية الذي أنشأته إسرائيل يعد إنجازًا... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T05:08+0000
2022-08-12T05:08+0000
2022-08-12T05:08+0000
رصد عسكري
أخبار إسرائيل اليوم
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كتب بالويفسكي في مقدمة كتابه الجديد "الحروب الغريبة - نموذج جديد": "لقد أصبح إنشاء ونشر واستخدام مجمع القبة الحديدية، بلا شك، إنجازًا تقنيًا عظيمًا لصناعة الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة. وفي الوقت نفسه... استخدام نظام الدفاع الجوي/ الدفاع الصاروخي الإسرائيلي [يتأثر] بشكل أساسي بالمستوى التقني المنخفض العام لخصوم إسرائيل الذين يعتمدون على الاستخدام المكثف للقذائف غير الموجهة".وأضاف الجنرال أن "صواريخ قسام وغيرها من المقذوفات غير الموجهة التي يستخدمها الفلسطينيون و"حزب الله" تحلق وفق أبسط مسار باليستي".وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن الاحتمالية المؤكدة لاعتراض أهداف نموذجية (قذائف راجمات) بواسطة مجمع القبة الحديدية تبلغ 90%. فاعلية "القبة الحديدية" جعلت من الممكن تقليص الخسائر الناجمة عن قصف الأراضي الإسرائيلية بشكل كبير.تبين أن فاعلية الهجمات على الأراضي الإسرائيلية من "حزب الله" اللبناني بعد عام 2006 (الحرب اللبنانية الثانية) قد انخفضت بشكل حاد مقارنة بالصراعات المماثلة السابقة. تم وضع القبة الحديدية في الخدمة القتالية عام 2011.وفقًا لتقارير وسائل إعلام، طلبت كييف مرارًا من إسرائيل بيعها نظام القبة الحديدية لمواجهة الطيران الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم
جنرال روسي يقيم نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"
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قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (2004-2008) جنرال الجيش، يوري بالويفسكي إن نظام القبة الحديدية الذي أنشأته إسرائيل يعد إنجازًا تقنيًا، لكنه حتى الآن لم يتصد بشكل فعال إلا للصواريخ شبه اليدوية.
كتب بالويفسكي في مقدمة كتابه الجديد "الحروب الغريبة - نموذج جديد": "لقد أصبح إنشاء ونشر واستخدام مجمع القبة الحديدية، بلا شك، إنجازًا تقنيًا عظيمًا لصناعة الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة. وفي الوقت نفسه... استخدام نظام الدفاع الجوي/ الدفاع الصاروخي الإسرائيلي [يتأثر] بشكل أساسي بالمستوى التقني المنخفض العام لخصوم إسرائيل الذين يعتمدون على الاستخدام المكثف للقذائف غير الموجهة".
وأضاف الجنرال أن "صواريخ قسام وغيرها من المقذوفات غير الموجهة التي يستخدمها الفلسطينيون و"حزب الله" تحلق وفق أبسط مسار باليستي".
ووفقا له، إن استخدام الصواريخ الموجهة أو المقذوفات الموجهة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من احتمالية إصابة الأهداف، وسيزيد العبء على القوة الحاسوبية لأنظمة الدفاع الصاروخي، خاصة أثناء الإطلاق الجماعي.
وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن الاحتمالية المؤكدة لاعتراض أهداف نموذجية (قذائف راجمات) بواسطة مجمع القبة الحديدية تبلغ 90%. فاعلية "القبة الحديدية" جعلت من الممكن تقليص الخسائر الناجمة عن قصف الأراضي الإسرائيلية بشكل كبير.
تبين أن فاعلية الهجمات على الأراضي الإسرائيلية من "حزب الله" اللبناني بعد عام 2006 (الحرب اللبنانية الثانية) قد انخفضت بشكل حاد مقارنة بالصراعات المماثلة السابقة. تم وضع القبة الحديدية في الخدمة القتالية عام 2011.
وفقًا لتقارير وسائل إعلام، طلبت كييف مرارًا من إسرائيل بيعها نظام القبة الحديدية لمواجهة الطيران الروسي.