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https://arabic.sputniknews.com/20220812/جونسون-آند-جونسون-توقف-بيع-بودرة-التلك-وسط-مخاوف-من-تسببها-في-السرطان-1066341031.html
"جونسون آند جونسون" توقف بيع بودرة "التلك" وسط مخاوف من تسببها في السرطان
"جونسون آند جونسون" توقف بيع بودرة "التلك" وسط مخاوف من تسببها في السرطان
أعلنت شركة "جونسون آند جونسون"، أنها ستوقف إنتاج وبيع بودرة الأطفال التي تحتوي على "التلك" (مركب معدني طبيعي يدخل في تكوينه المغنيسيوم والسيليكون والأكسجين)،... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:43+0000
2022-08-12T13:43+0000
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وتواجه الشركة آلاف الدعاوى القضائية من نساء يدعين أن مسحوق التلك يتسبب في إصابتهن بسرطان المبيض.لكن الشركة جددت تأكيدها في بيان، أن عقودا من الأبحاث المستقلة تظهر أن المنتج آمن للاستخدام.وتابعت: "كجزء من تقييم الملف العالمي للشركة، اتخذنا قرارا تجاريا بالتحول إلى بودرة أطفال تعتمد على نشا الذرة".
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"جونسون آند جونسون" توقف بيع بودرة "التلك" وسط مخاوف من تسببها في السرطان

13:43 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Matt Rourkeبودرة تلك أطفال "جونسون أند جونسون"
بودرة تلك أطفال جونسون أند جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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أعلنت شركة "جونسون آند جونسون"، أنها ستوقف إنتاج وبيع بودرة الأطفال التي تحتوي على "التلك" (مركب معدني طبيعي يدخل في تكوينه المغنيسيوم والسيليكون والأكسجين)، في جميع أنحاء العالم، بدايةً من العام المقبل.
وتواجه الشركة آلاف الدعاوى القضائية من نساء يدعين أن مسحوق التلك يتسبب في إصابتهن بسرطان المبيض.
لكن الشركة جددت تأكيدها في بيان، أن عقودا من الأبحاث المستقلة تظهر أن المنتج آمن للاستخدام.

وأضافت "نقف بثبات وراء عقود من التحليل العلمي المستقل من قبل خبراء طبيين في جميع أنحاء العالم والتي تؤكد أن بودرة الأطفال… المصنوعة من التلك آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان".

وتابعت: "كجزء من تقييم الملف العالمي للشركة، اتخذنا قرارا تجاريا بالتحول إلى بودرة أطفال تعتمد على نشا الذرة".
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