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https://arabic.sputniknews.com/20220812/حرس-الحدود-السعودي-يعلن-إحباط-تهريب-70-طنا-من-القات-ونحو-15-طن-من-الحشيش-1066323403.html
حرس الحدود السعودي يعلن إحباط تهريب 70 طنا من القات ونحو 1,5 طن من الحشيش
حرس الحدود السعودي يعلن إحباط تهريب 70 طنا من القات ونحو 1,5 طن من الحشيش
أعلن حرس الحدود السعودي أن عناصره نجحت في إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من مادة القات المخدرة، وكذلك من مادة الحشيش. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:27+0000
2022-08-12T07:27+0000
أخبار السعودية اليوم
محاولة تهريب
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "المدينة" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، العقيد مسفر القريني، فإن حرس الحدود في نجران وجازان وعسير، أحبط محاولات تهريب (69) طنًا و(689) كيلوغرامًا من القات المخدر، وطناً و(618) كيلوغرامًا من الحشيش المخدر.وأوضح القريني أن القوات نجحت في القبض على المتهمين، لافتا إلى أن عددهم 70 متهمًا منهم 33 مواطنًا، و37 من المخالفين لنظام أمن الحدودوقال القريني إن المتهمين الآن يجري استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/السلطات-السعودية-تحبط-تهريب-أكثر-من-200-كغ-من-مخدر-الحشيش-1063861495.html
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أخبار السعودية اليوم, محاولة تهريب

حرس الحدود السعودي يعلن إحباط تهريب 70 طنا من القات ونحو 1,5 طن من الحشيش

07:27 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن حرس الحدود السعودي أن عناصره نجحت في إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من مادة القات المخدرة، وكذلك من مادة الحشيش.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "المدينة" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، العقيد مسفر القريني، فإن حرس الحدود في نجران وجازان وعسير، أحبط محاولات تهريب (69) طنًا و(689) كيلوغرامًا من القات المخدر، وطناً و(618) كيلوغرامًا من الحشيش المخدر.
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وأوضح القريني أن القوات نجحت في القبض على المتهمين، لافتا إلى أن عددهم 70 متهمًا منهم 33 مواطنًا، و37 من المخالفين لنظام أمن الحدود

وعن جنسيات هؤلاء المخالفين، أوضح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي أن منهم 17 يحملون الجنسية اليمنية، و20 يحملون الجنسية الإثيوبية.

وقال القريني إن المتهمين الآن يجري استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
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