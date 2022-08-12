https://arabic.sputniknews.com/20220812/خبير-إثيوبيا-خزنت-16-مليار-متر-مكعب-من-المياه-ومصر-تتخوف-من-شقوق-وتصدعات-في-السد-1066337314.html

خبير: إثيوبيا خزنت 16 مليار متر مكعب من المياه ومصر تتخوف من شقوق وتصدعات في السد

خبير: إثيوبيا خزنت 16 مليار متر مكعب من المياه ومصر تتخوف من شقوق وتصدعات في السد

قال خبير الموارد المائية والسدود الدكتور نادر نور الدين، إن إثيوبيا قامت هذه السنة بتخزين نحو 16 مليار متر مكعب من المياه في الملء الثالث. 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T12:29+0000

2022-08-12T12:29+0000

2022-08-12T12:29+0000

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وأوضح نور الدين في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن انتهاء الملء الثالث ووصول مخزون المياه إلى 22 مليار متر مكعب كان منها 5 مليارات في الملء الأول و3 مليارات في الثاني وبالتالي يكون هناك 14 مليار صافي في المرحلة الثالثة بالإضافة إلى 2 مليار متر مكعب لتعويض النقص الذي حدث في مخزون السد خلال السنة الماضية.وأشار إلى أن ما يؤخذ على إثيوبيا أنها بدأت في الملء دون التشاور مع مصر والسودان ودون التأكد من وجود فيضان عالي هذا العام يسمح بتخزين هذا القدر الكبير من المياه الذي يكفي لري نحو 3 مليون فدان.وأضاف أن هذه كمية ضخمة يمكن أن تؤثر على مصر والسودان لولا أن الفيضان هذا العام جاء مرتفعاً لأنه عندما يرتفع الفيضان ترتفع تدفقات النيل الأزرق بمقدار 50% بالتالي ترتفع من 50 إلى 75 مليار سنوياً.ولفت إلى أن مصر وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي مفادها أن الصور الجوية أظهرت أن هناك شقوقا وتصدعات كثيرة في السد الجانبي لسد النهضة وهذا السد ارتفاعه 55 مترا وهو سد تراكمي، وبالتالي طلبت مصر من إثيوبيا إيضاحات بخصوص هذه الشقوق والتصدعات لأنها من الممكن أن تسبب ضرراً جسيماً على السودان وقد يصل التضرر إلى منشآت سد أسوان العالي في مصر.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده تنفذ "عملية الملء الثالثة" لسد النهضة، مؤكداً أن إثيوبيا لا تهدف الإضرار بمصر والسودان، اللذين يرفضان ملء السد من دون اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة. وأعطى آبي أحمد الضوء الأخضر لتشغيل عنفة ثانية من بين 13 مقررة على سد النهضة الكبير، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق بهدف توليد الطاقة الكهربائية. ودعا آبي أحمد القاهرة والخرطوم إلى الدخول في "مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك".

https://arabic.sputniknews.com/20220812/خبير-تشغيل-التوربين-الثاني-في-سد-النهضة-لا-يجب-أن-يقلق-مصر-بأي-شيء-1066327097.html

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