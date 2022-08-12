https://arabic.sputniknews.com/20220812/دبلوماسي-إيراني-طهران-قد-توافق-على-المقترحات-الأوروبية-النهائية-إذا-وفرت-لها-الطمأنينة-1066351321.html

دبلوماسي إيراني: طهران قد توافق على المقترحات الأوروبية النهائية إذا وفرت لها الطمأنينة

دبلوماسي إيراني: طهران قد توافق على المقترحات الأوروبية النهائية إذا وفرت لها الطمأنينة

قال دبلوماسي إيراني، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تقبل بالمقترحات الأوروبية النهائية في المفاوضات ‏النهائية في جنيف، إذا وفرت لطهران الطمأنينة في مختلف القضايا.‏ 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T19:38+0000

2022-08-12T19:38+0000

2022-08-12T19:38+0000

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وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) إلى أن "إيران تراجع المقترحات الواردة لضمان تلبية مطالبها".وأكد الدبلوماسي الإيراني أن "المقترحات الأوروبية يجب أن تضمن لإيران الطمأنينة بشأن الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات، ورفع جميع أنواع الحظر، وضمان عدم خرق الاتفاق النووي".وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، قال مسؤول رفيع إن "المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها".وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يقترح-تنازلا-كبيرا-لإيران-من-أجل-إحياء-الاتفاق-النووي-1066322453.html

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