https://arabic.sputniknews.com/20220812/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يرد-على-أي-قوى-تحرم-إحدى-دول-المصب-من-استخدام-نصيبها-الصحيح-من-النيل-1066343264.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على أي قوى تحرم إحدى دول المصب من استخدام نصيبها الصحيح من النيل
رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على أي قوى تحرم إحدى دول المصب من استخدام نصيبها الصحيح من النيل
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه "إذا كانت هناك قوى تحرم دولة ما من استخدام نصيبها الصحيح من النيل فإنها تشوه قوانين الطبيعة". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:21+0000
2022-08-12T14:21+0000
2022-08-12T14:21+0000
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، إن "ملء سد النهضة يمثل لحظة رائعة لإثيوبيا وأصدقائها الحقيقيين في جميع أنحاء العالم"، وفقا وكالة الأنباء الإثيوبية.وأضاف في كلمة بمناسبة احتفالية الملء الثالث للسد أنه يحث الدول الثلاث (بلاده ومصر وإثيوبيا) على التعاون والوقوف معا من أجل الاستخدام العادل لمياه النيل، لأن سد النهضة يمنع الترسبات، ما يؤدي إلى التقليل من كمية الثروة والأرواح البشرية المفقودة في دول المصب بسبب الفيضانات".وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي تأكيده على أن أديس أبابا تعمل على ضمان منافع دول الحوض السفلي، قائلا إن "نهر النيل يأخذ ما يستحق بينما يمر على ما يستحقه الآخرون".وشدد على أنه "ينبغي النظر إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير على أنه محفّز لتيسير الطموح الأفريقي للتكامل الاقتصادي".وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/بعد-تشغيل-التوربين-الثاني-في-سد-النهضة-آبي-أحمد-يدعو-مصر-والسودان-لمواصلة-الحوار-مع-إثيوبيا-1066303644.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار السودان اليوم, العالم
رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على أي قوى تحرم إحدى دول المصب من استخدام نصيبها الصحيح من النيل
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه "إذا كانت هناك قوى تحرم دولة ما من استخدام نصيبها الصحيح من النيل فإنها تشوه قوانين الطبيعة".
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، إن "ملء سد النهضة يمثل لحظة رائعة لإثيوبيا وأصدقائها الحقيقيين في جميع أنحاء العالم"، وفقا وكالة
الأنباء الإثيوبية.
وأضاف في كلمة بمناسبة احتفالية الملء الثالث للسد أنه يحث الدول الثلاث (بلاده ومصر وإثيوبيا) على التعاون والوقوف معا من أجل الاستخدام العادل لمياه النيل، لأن سد النهضة يمنع الترسبات، ما يؤدي إلى التقليل من كمية الثروة والأرواح البشرية المفقودة في دول المصب بسبب الفيضانات".
وتابع آبي أحمد: "ومع ذلك، إذا كانت هناك قوى لا تعتقد أن النيل قد تم منحه لجميع الدول الثلاث، وتحرّم دولة ما من استخدام نصيبها الصحيح، فإنها تقوم فقط بتشويه قوانين الطبيعة".
وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي تأكيده على أن أديس أبابا تعمل على ضمان منافع دول الحوض السفلي، قائلا إن "نهر النيل يأخذ ما يستحق بينما يمر على ما يستحقه الآخرون".
وشدد على أنه "ينبغي النظر إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير على أنه محفّز لتيسير الطموح الأفريقي للتكامل الاقتصادي".
وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.