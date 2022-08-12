https://arabic.sputniknews.com/20220812/روسيا-تصنع-سلاحا-مناسبا-لصد-هجوم-الطائرات-المسيرة-1066321777.html
روسيا تصنع سلاحا مناسبا لصد هجوم الطائرات المسيرة
روسيا تصنع سلاحا مناسبا لصد هجوم الطائرات المسيرة
شرعت روسيا في صنع صواريخ مميزة لمكافحة الطائرات المسيرة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:17+0000
2022-08-12T06:17+0000
2022-08-12T06:17+0000
سلاح روسيا
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أعلن ذلك الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس أركان الجيش الروسي في الفترة 2004 – 2008، في كتابه "نموذج الحرب الجديد"، مشيرا إلى أن مكافحة الطائرات المسيرة تتطلب سلاحا خاصا يقل ثمنه عن ثمن الصواريخ التقليدية المضادة للطائرات. ذلك أن صد الهجمات الجوية التي تشنها أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة يحتاج إلى عدد كبير من الصواريخ المضادة للطائرات. ولأن الصواريخ المتوفرة حاليا أغلى ثمنا من الطائرات المسيرة فإن روسيا أقبلت على اختراع صواريخ مضادة خفيفة ورخيصة الثمن.وثمة مسألة أخرى تحتاج إلى الحل من أجل تفعيل مكافحة الطائرات المسيرة. وأوضح الجنرال بالويفسكي أن المسألة تتعلق بضرورة توفر الوسائل القادرة على اكتشاف الطائرات المسيرة المهاجمة في الوقت المناسب.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
روسيا تصنع سلاحا مناسبا لصد هجوم الطائرات المسيرة
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شرعت روسيا في صنع صواريخ مميزة لمكافحة الطائرات المسيرة.
أعلن
ذلك الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس أركان الجيش الروسي في الفترة 2004 – 2008، في كتابه "نموذج الحرب الجديد"، مشيرا إلى أن مكافحة الطائرات المسيرة تتطلب سلاحا خاصا يقل ثمنه عن ثمن الصواريخ التقليدية المضادة للطائرات. ذلك أن صد الهجمات الجوية التي تشنها أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة يحتاج إلى عدد كبير من الصواريخ المضادة للطائرات. ولأن الصواريخ المتوفرة حاليا أغلى ثمنا من الطائرات المسيرة فإن روسيا أقبلت على اختراع صواريخ مضادة خفيفة ورخيصة الثمن.
وثمة مسألة أخرى تحتاج إلى الحل من أجل تفعيل مكافحة الطائرات المسيرة. وأوضح الجنرال بالويفسكي أن المسألة تتعلق بضرورة توفر الوسائل القادرة على اكتشاف الطائرات المسيرة المهاجمة في الوقت المناسب.