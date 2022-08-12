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روسيا تصنع سلاحا مناسبا لصد هجوم الطائرات المسيرة
روسيا تصنع سلاحا مناسبا لصد هجوم الطائرات المسيرة
شرعت روسيا في صنع صواريخ مميزة لمكافحة الطائرات المسيرة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:17+0000
2022-08-12T06:17+0000
سلاح روسيا
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أعلن ذلك الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس أركان الجيش الروسي في الفترة 2004 – 2008، في كتابه "نموذج الحرب الجديد"، مشيرا إلى أن مكافحة الطائرات المسيرة تتطلب سلاحا خاصا يقل ثمنه عن ثمن الصواريخ التقليدية المضادة للطائرات. ذلك أن صد الهجمات الجوية التي تشنها أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة يحتاج إلى عدد كبير من الصواريخ المضادة للطائرات. ولأن الصواريخ المتوفرة حاليا أغلى ثمنا من الطائرات المسيرة فإن روسيا أقبلت على اختراع صواريخ مضادة خفيفة ورخيصة الثمن.وثمة مسألة أخرى تحتاج إلى الحل من أجل تفعيل مكافحة الطائرات المسيرة. وأوضح الجنرال بالويفسكي أن المسألة تتعلق بضرورة توفر الوسائل القادرة على اكتشاف الطائرات المسيرة المهاجمة في الوقت المناسب.
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سلاح روسيا

روسيا تصنع سلاحا مناسبا لصد هجوم الطائرات المسيرة

06:17 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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شرعت روسيا في صنع صواريخ مميزة لمكافحة الطائرات المسيرة.
أعلن ذلك الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس أركان الجيش الروسي في الفترة 2004 – 2008، في كتابه "نموذج الحرب الجديد"، مشيرا إلى أن مكافحة الطائرات المسيرة تتطلب سلاحا خاصا يقل ثمنه عن ثمن الصواريخ التقليدية المضادة للطائرات. ذلك أن صد الهجمات الجوية التي تشنها أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة يحتاج إلى عدد كبير من الصواريخ المضادة للطائرات. ولأن الصواريخ المتوفرة حاليا أغلى ثمنا من الطائرات المسيرة فإن روسيا أقبلت على اختراع صواريخ مضادة خفيفة ورخيصة الثمن.
وثمة مسألة أخرى تحتاج إلى الحل من أجل تفعيل مكافحة الطائرات المسيرة. وأوضح الجنرال بالويفسكي أن المسألة تتعلق بضرورة توفر الوسائل القادرة على اكتشاف الطائرات المسيرة المهاجمة في الوقت المناسب.
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